Prodala sve stvari nakon razvoda i kupila kućicu od 22 kvadrata: Uredila je kao luksuzni rizort

U maloj kući od samo 22 kvadrata, sve je uređeno u minimalističkom skandinavskom stilu.

Izvor: Youtube / Living Big In A Tiny House

Kada je Brioni Dženkinson prošla kroz težak razvod i ozbiljne finansijske probleme zbog kojih je prodala sve stvari i sav namještaj i frižider da kupi malu kuću, izazove, donijela je radikalnu odluku. Umjesto da uđe u kredit za skupu nekretninu, koji bi vraćala do kraja života, odlučila je da se preseli u malu kuću na točkovima.

Smještena na prelijepom, prostranom imanju gdje plaća prihvatljiv zakup za zemljište na kojem je postavila kućicu od 22 kvadrata, Brioni je uredila dom kao luksuzni rizort sa pet zvjezdica.

Jedan od najvećih izazova kod malih kuća jeste visina, a za Brioni, koja je visoka čak 188 centimetara, to je bilo ključno pitanje. U većini mikro kuća je spavaća soba na galeriji, što može da izazove i klaustrofobičan osjećaj. Brioni je promijenila taj koncept, ostavila plafone otvorene u punoj visini i sve prostorije smjestila na jedan nivo.

Zahvaljujući ogromnim panoramskim prozorima i stalnom dotoku svjetlosti, kuća djeluje trostruko veća nego što zapravo jeste. Granica između unutrašnjeg prostora i prirode potpuno je izbrisana, a centralni fiksni prozor u dnevnoj zoni pretvoren je u živi ram kroz koji se posmatra priroda.

mala kuca od 22 kvadrata

Izvor: Youtube / Living Big In A Tiny House

Kuhinja je istovremeno i radna soba, pa su u kuhinjskom ostrvu skrivene fioke za tastaturu, miš i poslovne bilješke, dok je na samom kraju projektovana posebna niša u koju se na kraju radnog dana sklanja veliki kompjuterski monitor. U samo nekoliko sekundi, radni prostor se transformiše u elegantan sto za ručavanje.

Poučena lošim iskustvom iz svoje prve male kuće, gdje su stvari stalno ispadale iz preuskih polica, Brioni ovdje je iskoristila svaki centimetar visine za duboke i funkcionalne ugradne plakare.

mala kuca od 22 kvadrata

Izvor: Youtube / Living Big In A Tiny House

Najzanimljiviji kutak u kući je spavaća soba uz koju je kupatilo odvojeno kliznim vratima i velikim staklenim zidom. Vlasnica uživa u fantastičnoj rasvjeti i luksuznim detaljima nalik na onim iz hotela sa pet zvjezdica. Čiste linije bez mnogo detalja, svijetle i prozračne prostorije i strogi minimalizam elementi su skandinavskog stila koji je ona prilagodila svom ukusu. Pogledajte ovu prelijepu malu kuću u galeriji slika.