Potaž od bundeve sa tajnim sastojkom: Jedan dodatak mijenja cijeli ukus

Napravite kremasti potaž od bundeve sa pečenom jabukom i hrskavim lješnicima. Jednostavan, lagan i mirisan jesenji recept sa neočekivanim dodatkom.
Jesen je idealno vrijeme za tople, mirisne i jednostavne obroke, a bundeva je jedna od namirnica koja se gotovo savršeno uklapa u ovu sezonu.
Ako vam je klasični potaž od bundeve pomalo predvidljiv, postoji jedan mali trik koji će mu dati potpuno drugačiji karakter. Pečena jabuka donosi blagu svježinu i prirodnu slatkoću, dok će nekoliko tostiranih lješnika na kraju dodati hrskavost.
Potaž od bundeve sa pečenom jabukom
Sastojci za 4 osobe:
700 g očišćene bundeve
1 veća kiselo-slatka jabuka
1 glavica crnog luka
1 manja šargarepa
1 čen bijelog luka
700 ml povrtnog temeljca ili vode
2 kašike maslinovog ulja
1/2 kašičice mljevenog đumbira
prstohvat muškatnog oraščića
so i biber
50 ml pavlake za kuvanje, po želji
40 g lješnika
Za završetak:
nekoliko kapi limunovog soka
malo maslinovog ulja
nekoliko listića svježeg timijana
Priprema:
Bundevu i jabuku isijecite na veće komade. Jabuku nije potrebno guliti ako je kora tanka i dobro oprana.
Na pleh stavite bundevu i jabuku, dodajte kašiku maslinovog ulja i prstohvat soli, pa pecite oko 25 minuta na 200 stepeni. Povrće treba da omekša i blago se karamelizuje po ivicama.
Dok se bundeva i jabuka peku, u šerpi zagrijte preostalo maslinovo ulje i kratko propržite sitno nasjeckan luk i šargarepu. Dodajte bijeli luk, đumbir i muškatni oraščić i pržite još oko pola minuta.
U šerpu dodajte pečenu bundevu i jabuku, pa prelijte temeljcem. Kuvajte još 10 minuta, a zatim sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete potpuno kremastu teksturu.
Ako želite bogatiji potaž, dodajte pavlaku za kuvanje. Na kraju dodajte nekoliko kapi limunovog soka – upravo će ta mala količina kiseline dodatno naglasiti ukus bundeve i jabuke.
Lješnike kratko tostirajte u suvoj tavi, pa ih grubo nasjeckajte.
Potaž sipajte u tanjire, dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja, tostirane lješnike i malo svježeg timijana.
Mali trik: Nemojte pretjerati sa cimetom ili drugim slatkim začinima. Poenta ovog recepta je da jabuka ostane diskretno "iznenađenje", a ne da potaž počne da liči na desert.
Rezultat: kremast, blag i topao potaž, sa slatkoćom bundeve i jabuke, malo svježine od limuna i hrskavim lješnicima koji daju potpuno drugačiji osjećaj pri svakom zalogaju.