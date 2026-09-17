Potaž od bundeve sa tajnim sastojkom: Jedan dodatak mijenja cijeli ukus

Napravite kremasti potaž od bundeve sa pečenom jabukom i hrskavim lješnicima. Jednostavan, lagan i mirisan jesenji recept sa neočekivanim dodatkom.

Izvor: mondo/ai

Jesen je idealno vrijeme za tople, mirisne i jednostavne obroke, a bundeva je jedna od namirnica koja se gotovo savršeno uklapa u ovu sezonu.

Ako vam je klasični potaž od bundeve pomalo predvidljiv, postoji jedan mali trik koji će mu dati potpuno drugačiji karakter. Pečena jabuka donosi blagu svježinu i prirodnu slatkoću, dok će nekoliko tostiranih lješnika na kraju dodati hrskavost.

Potaž od bundeve sa pečenom jabukom

Sastojci za 4 osobe:

700 g očišćene bundeve

1 veća kiselo-slatka jabuka

1 glavica crnog luka

1 manja šargarepa

1 čen bijelog luka

700 ml povrtnog temeljca ili vode

2 kašike maslinovog ulja

1/2 kašičice mljevenog đumbira

prstohvat muškatnog oraščića

so i biber

50 ml pavlake za kuvanje, po želji

40 g lješnika

Za završetak:

nekoliko kapi limunovog soka

malo maslinovog ulja

nekoliko listića svježeg timijana

Priprema:

Bundevu i jabuku isijecite na veće komade. Jabuku nije potrebno guliti ako je kora tanka i dobro oprana.

Na pleh stavite bundevu i jabuku, dodajte kašiku maslinovog ulja i prstohvat soli, pa pecite oko 25 minuta na 200 stepeni. Povrće treba da omekša i blago se karamelizuje po ivicama.

Dok se bundeva i jabuka peku, u šerpi zagrijte preostalo maslinovo ulje i kratko propržite sitno nasjeckan luk i šargarepu. Dodajte bijeli luk, đumbir i muškatni oraščić i pržite još oko pola minuta.

U šerpu dodajte pečenu bundevu i jabuku, pa prelijte temeljcem. Kuvajte još 10 minuta, a zatim sve izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete potpuno kremastu teksturu.

Ako želite bogatiji potaž, dodajte pavlaku za kuvanje. Na kraju dodajte nekoliko kapi limunovog soka – upravo će ta mala količina kiseline dodatno naglasiti ukus bundeve i jabuke.

Lješnike kratko tostirajte u suvoj tavi, pa ih grubo nasjeckajte.

Potaž sipajte u tanjire, dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja, tostirane lješnike i malo svježeg timijana.

Mali trik: Nemojte pretjerati sa cimetom ili drugim slatkim začinima. Poenta ovog recepta je da jabuka ostane diskretno "iznenađenje", a ne da potaž počne da liči na desert.

Rezultat: kremast, blag i topao potaž, sa slatkoćom bundeve i jabuke, malo svježine od limuna i hrskavim lješnicima koji daju potpuno drugačiji osjećaj pri svakom zalogaju.