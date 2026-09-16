Da li se budite ujutru natečeni, sa kesicama oko očiju? Imamo 3 brza rješenja za vas

Jutarnja natečenost i podbuli kapci najčešće su posljedica zadržavanja tečnosti, položaja pri spavanju ili onoga što ste prethodne večeri jeli ili pili.

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Da biste riješili ovaj problem, isprobajte kombinaciju hladnoće, masaže i hidratacije.

Evo efikasnog i brzog protokola šta da uradite čim ustanete kako biste "vratili" svoje lice u normalu za 15–20 minuta:

Šok hladnom vodom (Prvih 2 minuta)

Umijte se što hladnijom vodom. Hladnoća trenutno skuplja krvne sudove (vazokonstrikcija) i smanjuje dotok tečnosti u tkiva. Ako imate vremena, potopite lice na 10 sekundi u činiju sa vodom i nekoliko kockica leda (tzv. ice facials).

Kofein i hladne obloge (5–10 minuta)

Kese čaja: Dok kuvate jutarnju kafu ili čaj, potopite i dvije kesice zelenog ili crnog čaja u vrelu vodu. Kad se dobro natope i sadržaj počne da otpušta sastojke, stavite ih na 3 minuta u zamrzivač, a zatim držite na očima 5–10 minuta. Kofein i antioksidansi iz čaja bukvalno "ispumpavaju" tečnost iz kesica ispod očiju.

Kofein je jedan od rijetkih kozmetičkih sastojaka koji ima vrlo jasan, brz i mehanički merljiv efekat na kožu kada se nanese spolja.

Kesica čaja

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On je moćan vazokonstriktor – što znači da skuplja i sužava sitne kapilare i krvne sudove direktno ispod kože. Kada se krvni sudovi suze, smanjuje se dotok i pritisak krvi u tom dijelu lica. Manji pritisak znači da manje tečnosti "curi" iz krvi u okolno meko tkivo. Rezultat je ispumpavanje kesica ispod očiju.

Kofein ima i efekat lokalnog diuretika. Kad prodre kroz kožu, on stimuliše mikrocirkulaciju i djeluje kao blagi lokalni diuretik. On pomaže da se nakupljena međustelijska tečnost (limfa i voda koja se preko noći slila u lice) "pogura" i brže drenira u limfni sistem.

Zašto ovo radi baš oko očiju, a ne npr. na stomaku?

Koža oko očiju je najtanja koža na cijelom ljudskom tijelu. Zbog toga kofein iz kreme, seruma ili kesice čaja može vrlo lako i brzo da prodre kroz površinski sloj i stigne do kapilara. Da je koža tu debela kao na ostatku tijela, efekat bi bio zanemarljiv.

Iako kofein stvarno radi posao, važno je znati njegova ograničenja. Efekat traje nekoliko sati. On je savršen "hitni spas" ujutru da izgledate svježije, ali neće trajno riješiti problem. Kofein djeluje isključivo na tečnost (podbulost od nespavanja, slane hrane, plakanja). Ako su kod vas kesice ispod očiju zapravo masni jastučići (koji dolaze s godinama ili su uzrokovani genetikom), kofein tu ne može da pomogne jer ne može da otopi trajno masno tkivo.

Hladne kašike: Dvije metalne kašike koje ste ostavili u zamrzivaču na nekoliko minuta prislonite zaobljenim dijelom na predio oko očiju.

hladne kasicice na licu

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3. Limfna drenaža prstima ili rolerom (3–5 minuta)

Tečnost se preko noći nakupila jer se niste kretali. Morate je ručno "pogurati" ka limfnim čvorovima.

Nanošenje seruma/ulja: Nikada ne masirajte suvu kožu da je ne biste teglili. Nanesite kremu ili hidratantni serum.

Pravac kretanja: Koristite prste, žad roler ili gua ša kamen. Uvijek masirajte od centra lica ka spolja i nadole (od nosa ka jagodicama, pa niz vrat ka ključnoj kosti). Masaža vrata je ključna jer tuda "odlazi" sva nakupljena tečnost iz lica.

Uz ove kućne kozmetičke procedure, brže ćete se osloboditi natečenosti ako se malo i istegnete. Bilo kakav pokret pokreće limfni sistem, koji nema sopstvenu "pumpu" (poput srca za krv), već se oslanja isključivo na kontrakcije naših mišića.

Takođe, preporučuje se da što prije popijete veliku čašu mlake vode. Zvuči paradoksalno, ali ako je tijelo natečeno, često mu nedostaje voda, pa je grčevito zadržava. Čaša vode sa malo limuna će pokrenuti metabolizam i izbacivanje viška tečnosti.

Generalno, smanjite unos soli, suhomesnatih proizvoda i alkohola bar 3 sata prije spavanja. Spavajte na blago podignutom uzglavlju (dodajte još jedan tanji jastuk), jer ponekad je upravo nisko uzglavlje uzrok jutarnje podbulosti kapaka.

(Lepa i srećna/Mondo)