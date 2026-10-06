Otvorite veš mašinu i osjetite neprijatan miris? Vjerovatno pravite neku od ovih grešaka

Od zatvorenih vrata do previše deterdženta, ove greške mogu da budu razlog zašto mašina više ne miriše svježe.

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Veš mašina bi trebalo da ostavlja odjeću čistom i svježom, ali se ponekad dogodi potpuno suprotno, da čim otvorite vrata, osjetite neprijatan, ustajao miris. Iako je prva pomisao da je problem u deterdžentu ili samoj mašini, uzrok se često krije u načinu na koji je koristimo.

Vlaga, ostaci deterdženta, omekšivača, prljavština i dlake mogu vremenom da se zadržavaju u unutrašnjosti mašine i da stvore idealne uslove za razvoj buđi i bakterija. Ako se neprijatan miris već pojavio, provjerite da li pravite neku od ovih čestih grešaka.

1. Vrata mašine ostavljate zatvorena

Izvor: Mindscape studio/Shutterstock

Jedna od najčešćih grešaka je zatvaranje vrata odmah nakon završetka pranja. Unutrašnjost tada ostaje vlažna, a zatvoren prostor bez dovoljno vazduha pogoduje stvaranju buđi i neprijatnih mirisa.

Poslije svakog pranja ostavite vrata otvorena neko vrijeme kako bi se bubanj osušio. Isto važi i za pregradu u koju sipate deterdžent, ako je moguće, izvucite je nakon pranja i ostavite da se osuši.

2. Stalno perete na niskim temperaturama

Izvor: Cristian Storto/Shutterstock

Pranje na nižim temperaturama može da bude praktično i energetski povoljnije, ali ako se gotovo svaki ciklus odvija na 20 ili 30 stepeni, ostaci deterdženta, omekšivača i nečistoća počinju da se nakupljaju u mašini.

Zbog toga je korisno da se povremeno pokrene prazan ciklus na višoj temperaturi, u skladu sa uputstvima proizvođača. To može da pomogne da se uklone naslage koje se stvaraju tokom svakodnevnog pranja.

3. Sipate previše deterdženta

Izvor: Aleksandr Finch/Shutterstock

Više deterdženta ne znači nužno čistiju odjeću. Ako ga koristite u većoj količini nego što je potrebno, dio može da ostane u bubnju, gumi ili cijevima mašine. Vremenom se ti ostaci miješaju sa vlagom i prljavštinom, pa postaju jedan od uzroka neprijatnog mirisa. Količinu deterdženta zato prilagodite količini veša, stepenu zaprljanosti i tvrdoći vode.

4. Pretjerujete sa omekšivačem

Izvor: Pawel Michalowski/Shutterstock

Omekšivač ostavlja miris koji mnogima prija, ali njegovo prekomjerno korišćenje može dovesti do stvaranja naslaga u mašini. Dio proizvoda ostaje na površinama kroz koje prolazi voda, posebno ako se mašina često koristi.

Ako primijetite da veš nakon pranja nema svjež miris već upravo suprotno, pokušajte neko vrijeme da smanjite količinu omekšivača.

5. Ne čistite gumu oko vrata

Izvor: ReaLiia/Shutterstock

Guma oko vrata mašine često je mjesto koje se zanemaruje. U njenim pregibima mogu da ostanu voda, dlake, konci, ostaci deterdženta i sitne nečistoće. Zato je povremeno prebrišite i provjerite unutrašnje pregibe. Upravo odatle može da dolazi neprijatan miris koji se potom širi na cijelu mašinu.

6. Zaboravljate fioku za deterdžent

Izvor: Budimir Jevtic/Shutterstock

Ako fioka izgleda kao da je stalno vlažna ili u njoj primjećujete naslage, vrijeme je za čišćenje. Ostaci praška i omekšivača lijepe se za njene zidove i vremenom počinju neprijatno da mirišu. Fioku izvadite ako konstrukcija mašine to dozvoljava, operite je i dobro osušite prije nego što je vratite.

7. Ne čistite filter

Izvor: Fire-n/Shutterstock

Filter mašine ima važnu ulogu u zadržavanju sitnih predmeta i nečistoća, ali se u njemu vremenom nakupljaju dlake, konci i druge naslage. Zato ga treba redovno provjeravati i čistiti prema uputstvima proizvođača. Ako mašina, pored neprijatnog mirisa, počne sporije da izbacuje vodu ili ostavlja vodu u bubnju, filter je posebno važno da se očisti.

8. Ostavite mokar veš satima u mašini

Izvor: Erhan Inga/Shutterstock

Ako nakon završetka programa zaboravite veš u mašini nekoliko sati, naročito tokom toplijih dana, on može da počne da poprima ustajao miris. Taj miris se zatim prenosi i na unutrašnjost bubnja. Zato je najbolje da veš izvadite što prije nakon završetka pranja i raširite ga da se osuši.

Kako da spriječite da se miris vrati?

Najvažnije je da mašinu održavate suvom i čistom. Poslije pranja ostavite vrata i fioku otvorene, redovno čistite gumu i fioku za deterdžent, provjeravajte filter i povremeno pustite odgovarajući ciklus održavanja prema preporukama proizvođača.

Ako se neprijatan miris i nakon čišćenja uporno vraća, problem može da bude dublje u odvodu ili drugim dijelovima sistema.

(MONDO)