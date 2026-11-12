Najbolji recept za tradicionalni prebranac: Na 500 g pasulja ide isto toliko luka, a tajna je u dobroj zapršci

Tradicionalni prebranac se pravi od pasulja i crnog luka, a uz naš recept saznajte i kako pripremiti savršenu zapršku.

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Prebranac je jedno od omiljenih jela domaće kuhinje, posebno tokom hladnijih dana i u vrijeme posta. Tradicionalno se pravi od krupnog pasulja tetovca, dinstanog crnog luka i začina, a dugo pečenje u rerni daje mu prepoznatljivu gustinu i bogat ukus.

Najvažnije je da pasulj ne bude raskuvan prije slaganja, da luka ima dovoljno i da se sve lijepo poveže tokom pečenja. Služi se topao, uz domaći hljeb i turšiju, a oni koji ne poste mogu da ga obogate kobasicom ili komadićima suve slanine.

Sastojci:

500 g pasulja tetovca

500 g crnog luka

2 čena bijelog luka

200 ml soka od paradajza

1 kašika brašna

1 kašičica slatke mljevene paprike

malo ljute mljevene paprike

so po ukusu

biber po ukusu

ulje

Priprema:

Pasulj preberite, operite i stavite u veću posudu sa hladnom vodom. Ostavite ga da prenoći, a sutradan prospite vodu, nalijte novu i kuvajte dok zrna ne omekšaju otprilike do pola. Ocijedite pasulj, ali sačuvajte malo tečnosti od kuvanja.

Crni luk oljuštite i sitno isjeckajte. U većem tiganju zagrijte ulje, dodajte luk i dinstajte na umjerenoj temperaturi dok potpuno ne omekša i postane staklast. Posolite i pobiberite po ukusu.

Za mrsnu verziju Između slojeva pasulja i luka rasporedite komadiće slanine ili domaće kobasice. Tako ćete dobiti još izdašnije jelo.

Zemljanu posudu ili vatrostalnu tepsiju premažite uljem. Na dno rasporedite dio dinstanog luka, preko njega stavite sloj pasulja, pa ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke. Posljednji sloj treba da bude pasulj. Nalijte vodom od kuvanja toliko da pasulj bude prekriven.

Posudu stavite u prethodno zagrijanu rernu na 175 stepeni i pecite dok pasulj ne omekša, a tečnost djelimično ne ispari. Povremeno provjerite da li ima dovoljno tečnosti kako se jelo ne bi presušilo prije nego što se pasulj ispeče.

Pred kraj pečenja zagrijte malo ulja u manjoj šerpi, dodajte sitno isjeckan bijeli luk i kratko propržite, tek toliko da zamiriše. Umiješajte brašno, slatku i ljutu papriku, pa odmah sipajte sok od paradajza i malo vode ili sačuvane tečnosti od kuvanja pasulja. Dobro promiješajte da nema grudvica.

Zapršku ravnomjerno prelijte preko pasulja i lagano protresite posudu da se rasporedi između slojeva. Vratite u rernu i pecite još petnaestak minuta, dok se na površini ne uhvati fina zapečena korica, a sos ne zgusne. Prebranac poslužite topao, uz domaći hljeb i turšiju.

(Stvar ukusa/Mondo)