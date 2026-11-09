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Mramorni kolač sa cimetom: Preliven bijelom glazurom, od njega miriše cijela kuća

Mramorni kolač sa cimetom: Preliven bijelom glazurom, od njega miriše cijela kuća

Autor Mihajlo Popović Izvor Stvar ukusa
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Savršena jesenja poslastica, mekana, nježna i idealna uz šoljicu kafe! Evo kako da napravite cimet mramorni kolač...

Neodoljiv mramorni kolač sa cimetom, preliven nježnom bijelom glazurom Izvor: Shutterstock

Ako volite miris cimeta, mekano dizano tijesto i slatke poslastice koje se savršeno slažu uz kafu, ovaj recept će vas oduševiti. Umjesto da pravite desetine malih rolnica sa cimetom, možete da pripremite jedan veliki, mirisni kolač koji nakon pečenja dobija prelijep mramorni izgled. Tamne šare od cimeta i smeđeg šećera prepliću se kroz vazdušasto tijesto, pa svaki isječeni komad izgleda drugačije.

Tajna njegovog izgleda krije se u jednostavnom triku: tijesto se premaže aromatičnim nadevom, uvije u rolat, a zatim se siječe po dužini i upliće. Rezultat je neodoljiv mramorni kolač sa cimetom, preliven nježnom bijelom glazurom.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: kolač
  • Porcije / količina: 12
  • Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal
  • Vrijeme pripreme: 30 minuta
  • Vrijeme termičke obrade: 40 minuta
  • Ukupno vrijeme: 70 minuta

Sastojci

  • 500 g pšeničnog brašna
  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 7 g suvog instant kvasca ili 25 g svježeg kvasca
  • 70 g šećera
  • 80 g putera
  • 1 jaje
  • Prstohvat soli

Za cimetni nadev

  • 80 g omekšalog putera
  • 100 g smeđeg šećera
  • 2 kašike cimeta

Za glazuru

  • 120 g šećera u prahu
  • 2–3 kašike limunovog soka ili mlijeka

Priprema

Korak 1: Umijesite tijesto

U veću posudu sipajte brašno, dodajte suvi kvasac, šećer i so. Zatim ulijte mlako mlijeko, dodajte jaje i 80 g otopljenog i prohlađenog putera. Mijesite tijesto oko 10 minuta, dok ne postane glatko, elastično i mekano. Nemojte dodavati previše brašna čak ni ako se u početku blago lijepi za ruke.

Korak 2: Pripremite pastu od cimeta

Oblikujte tijesto u loptu, stavite ga u posudu, pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu oko sat i po, odnosno dok ne udvostruči zapreminu. Dok tijesto narasta, pripremite nadev. Pomiješajte omekšali puter, smeđi šećer i cimet dok ne dobijete gustu, mazivu pastu.

Korak 3: Razvucite tijesto

Nadošlo tijesto prebacite na blago pobrašnjenu radnu površinu i razvucite ga u pravougaonik dimenzija približno 35 x 30 cm. Premažite ga cimetnim nadevom, ostavljajući oko 2 cm slobodnog prostora uz jednu dužu ivicu.

Korak 4: Napravite mramornu šaru

Pažljivo uvijte tijesto u čvrst rolat, počevši od suprotne duže strane. Zatvorite ivicu kako se ne bi odmotavala. Zatim oštrim nožem presijecite rolat po dužini, ali ostavite oko 3 cm tijesta spojeno na jednom kraju. Dobijene dvije trake međusobno upletite tako da presječene strane sa nadevom budu okrenute nagore. Upravo ovaj korak stvara prepoznatljive mramorne šare.

Korak 5: Ispecite kolač

Prebacite tijesto u duguljasti kalup za hljeb ili kolač, dužine oko 30 cm, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Pokrijte ga i ostavite još oko 40 minuta da naraste. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni, u režimu gornjeg i donjeg grijača, oko 40–50 minuta. Ako površina počne prebrzo da tamni, lagano je prekrijte aluminijumskom folijom. Provjerite da li je i sredina kolača dobro pečena.

Korak 6: Isijecite i poslužite

Pečeni kolač izvadite iz rerne i ostavite da se prohladi. Pomiješajte šećer u prahu sa limunovim sokom ili mlijekom, dodajući tečnost postepeno, dok ne dobijete gustu glazuru. Prelijte kolač i sačekajte da se blago stegne, pa ga isijecite na deblje kriške.

Mali trik za najljepše mramorne šare

Nemojte pretjerivati sa količinom nadeva i vodite računa da ga ravnomjerno rasporedite po tijestu. Ako ga stavite previše, može da iscuri tokom pečenja, a sredina kolača teže će se ispeći. Prilikom uplitanja obavezno okrenite presječene strane nagore jer će tako slojevi cimeta ostati vidljivi i napraviti prelijep mramorni uzorak.

(Mondo)

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Tagovi

kolač recept cimet

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