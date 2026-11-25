Trik kako da kajgana bude savršeno kremasta! Samo dodajte jedan sastojak i iznenadiće vas razlika...

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Ako vam kajgana često ispadne suva, gumasta ili previše tečna, možda je vreme da isprobate mali trik iz italijanske kuhinje. Tajna savršeno kremaste teksture krije se u jednom sastojku koji se ne dodaje baš često u tradicionalnu kajganu, rikoti.

Ovaj blagi italijanski sir ima nežnu, kremastu strukturu i odličan je dodatak jajima. Kajgani daje punoću i mekoću, a pritom ne preuzima njen ukus. Rezultat je doručak koji je istovremeno lagan, sočan i zasitan.

Koliko rikote treba dodati?

Prema savjetu iz italijanskog recepta, dovoljna je jedna kašika rikote po jajetu. Ako pripremate kajganu od tri jaja, dodajte tri kašike ovog sira.

Rikotu možete sjediniti sa umućenim jajima prije nego što ih sipate u tiganj. Druga mogućnost je da je dodate tek kada jaja počnu da se stežu tokom prženja. U oba slučaja dobićete nežniju i kremastiju teksturu.

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Kako da pripremite kajganu sa rikotom?

Umutite jaja, dodajte rikotu i blago promiješajte kako bi se sastojci sjedinili. Zagrejte malo putera ili ulja u tiganju, pa sipajte smjesu. Pržite na tihoj do umjerenoj temperaturi i lagano miješajte špatulom. Nemojte čekati da se jaja potpuno stegnu i postanu suva, sklonite tiganj sa ringle dok je kajgana još blago kremasta, jer će se dodatno stegnuti od preostale toplote.

Po želji dodajte malo bibera, svežeg peršuna ili vlašca. So je najbolje dodati prema ukusu. Rikota je, osim što poboljšava teksturu, i izvor proteina, pa je ovaj dodatak praktičan način da običan doručak učinite hranljivijim.

Ako volite mekanu, sočnu kajganu, ovaj italijanski trik vredi isprobati. Ponekad je za potpuno drugačiji rezultat dovoljan samo jedan sastojak.