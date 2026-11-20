Saznajte kako da pripremite brzu i ukusnu domaću paštetu od pileće džigerice. Savršena je za posluženje uz prepečen hleb ili kiflice.

Izvor: Shutterstock

Domaća pašteta od pileće džigerice mnogo je ukusnija od kupovne, a za njenu pripremu potrebno je svega nekoliko sastojaka.

Uz dinstani crni luk i puter dobija se glatka, maziva smjesa bogatog ukusa, dok sušene brusnice unose blagu slatko-kiselu notu koja lijepo ublažava karakterističan ukus džigerice.

Sve se priprema u jednom tiganju i blenderu, bez komplikovanih postupaka. Paštetu možete poslužiti uz prepečen hljeb, tost ili domaće kiflice.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: namaz

Porcije / količina: 8

Energetska vrijednost po porciji: 270 kcal

Vrijeme pripreme: 15 min

Vrijeme termičke obrade: 15 min

Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

500 g pileće džigerice

125 g putera

100 g suvih brusnica

1 velika glavica crnog luka

1 kašika putera za prženje

1 kašičica soli

Priprema

Korak 1: Pripremite crni luk

Očistite crni luk i isijecite ga na sitne kockice. U tiganju zagrijte kašiku putera, dodajte luk i dinstajte na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.

Korak 2: Ispržite pileću džigericu

Džigericu očistite od opni i žilica, operite po potrebi i dobro ocijedite, pa isijecite na manje komade. Dodajte je u tiganj sa lukom, posolite i dinstajte oko 10-15 minuta, uz povremeno miješanje. Važno je da džigerica bude potpuno termički obrađena i u sredini, bez sirovih dijelova.

Korak 3: Izblendajte sastojke

Dok je džigerica još topla, zajedno sa lukom je prebacite u blender ili dublju posudu pogodnu za štapni mikser. Dodajte 125 g putera i blendirajte dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Puter će se istopiti u toploj džigerici i pomoći da pašteta dobije nježnu teksturu.

Korak 4: Dodajte suve brusnice

Brusnice sitno isjeckajte, pa ih umiješajte u pripremljenu paštetu. Nemojte ih blendirati zajedno sa džigericom ako želite da se njihovi komadići osjete u svakom zalogaju.

Korak 5: Ohladite paštetu

Gotovu smjesu rasporedite u manje čiste posude, poravnajte površinu i ostavite da se prohladi. Zatim je poklopite i stavite u frižider na najmanje sat vremena, kako bi se puter stegao, a pašteta dobila čvršću konzistenciju. Najljepša je na svježem ćabata hljebu.