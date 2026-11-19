Samo 32 kvadrata, a u njoj ima mjesta za sve! Pogledajte kako su uređeni kuhinja, dnevna soba i spavaća soba

Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома

Mala kuća ne mora da znači odricanje od udobnosti. Ovaj montažni dom površine 32 kvadrata pokazuje kako se pametnim rasporedom, jednostavnim namještajem i dobro osmišljenim detaljima može dobiti prijatan prostor u kojem ima mjesta za sve najvažnije. Kuća je dimenzija osam puta četiri metra, a ispred nje se prostire terasa dubine tri metra, duž cijele prednje strane.

Spoljašnjost je uređena u modernom, minimalističkom stilu. Fasada je obložena vertikalnom imitacijom drveta u tamnosivoj boji, dok su detalji oko prozora, streha, postolje i terasa u svjetlijim tonovima. Krov je jednovodni, sa nagibom koji omogućava da se kišnica odvodi dalje od terase. Veći krovni prepusti dodatno štite ulaz od kiše.

Unutra je sve pažljivo osmišljeno

Kuća je građena kao montažni objekat sa drvenom konstrukcijom i postavljena na metalne šipove. U unutrašnjosti se nalaze mali hodnik, kupatilo sa tuš-kabinom, kuhinja sa dnevnim boravkom i spavaći dio.

Hodnik je mali, ali ima prostor predviđen za ugradni ormar, što je posebno važno u objektu ove veličine. Tu su smješteni i pojedini instalacioni elementi, pa je svaki dio prostora iskorišćen.

Kupatilo zauzima oko tri kvadrata, a ipak su u njega stali tuš-kabina, WC šolja, lavabo i bojler. Za provjetravanje postoje prozor i ventilator, dok je u izvedenoj verziji postavljen vodootporni laminat.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda mala montažna kuća 32 kvadrata!

Vidi opis Montažna kuća od 32 kvadrata oduševljava rasporedom: Ima lijepu terasu, pametno kupatilo i spavaći dio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kuhinja i dnevni boravak spojeni su u jednu cjelinu

Najveći zajednički prostor ima oko 13 kvadrata. Kuhinja je postavljena u uglu, sa sudoperom, šporetom i aspiratorom, a posebno zanimljiv detalj je prozor iznad radne površine. Tako se tokom pranja sudova pruža pogled napolje, dok je prozor dovoljno visoko da voda ne prska po njemu.

Nasuprot kuhinji nalazi se mali kauč, a televizor je postavljen na zidni nosač iznad stola, čime se štedi prostor. Velika staklena površina gotovo preko cijele jedne strane propušta mnogo dnevne svjetlosti i čini da prostor djeluje otvorenije. Mali sto služi i za objedovanje i za rad na laptopu.

Spavaća soba od osam kvadrata bez klasične pregrade

Spavaći dio ima oko osam kvadrata i predviđen je za bračni krevet širine 160 centimetara. Umjesto čvrstog zida koji bi odvojio spavaću sobu od dnevnog boravka, ostavljen je otvoren prostor, a privatnost se može obezbijediti zavjesom.

U niši je smješten veliki ormar, jer je skladištenje stvari jedan od najvećih izazova u malim kućama. Zidovi su bijeli, pod je obložen laminatom, a plafon je od drvene lamperije i prati nagib krova. U spavaćem dijelu predviđena je jednostavna crna rasvjeta, koja se uklapa u minimalistički izgled enterijera.

Montažna kuća od 32 kvadrata Izvor: youtube

Mala kuća kao prvi korak ka životu van grada

Ideja ovog projekta nije samo da se napravi mali dom za stalno stanovanje. On može da posluži i kao gostinjska kuća ili kućna kancelarija, dok vlasnici kasnije ne izgrade veći porodični dom. U tom slučaju važno je već na početku isplanirati položaj oba objekta, kao i raspored drveća, žbunja i zelenih površina.

Oko kuće se mogu posaditi tuje koje formiraju djelimičnu živu ogradu, dok se uz terasu lijepo uklapaju kuglaste tuje, a u uglovima parcele nekoliko borova. Tako i mali objekat može dobiti prijatno okruženje i izgled prave kuće za odmor.