Usisivač više ne skuplja prašinu kao ranije? Ne mora da znači da je pokvaren. Provjerite ova tri mjesta prije nego što pomislite na kupovinu novog uređaja.

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Ako ste primjetili da usisivač više ne skuplja prašinu kao ranije, da za sobom ostavlja mrvice ili da morate nekoliko puta da prelazite preko istog mjesta, ne znači odmah da je uređaj dotrajao. Problem često nije u motoru, već u sitnicama koje se lako previde, a mogu značajno da utiču na njegov rad.

Prije nego što počnete da razmišljate o kupovini novog usisivača ili odnesete stari na popravku, provjerite tri mjesta na kojima se najčešće krije uzrok slabijeg usisavanja.

1. Filter je možda pun prašine

Izvor: ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih usisivač gubi snagu jeste zaprljan filter. Njegova uloga je da zadržava sitne čestice prašine i sprečava njihovo vraćanje u vazduh, ali kada se vremenom napuni, protok vazduha može da bude otežan.

Zbog toga motor mora da radi pod većim opterećenjem, dok usisna snaga postaje slabija. Kod nekih modela zaprljan filter može da izazove i pregrijavanje uređaja.

Rješenje je jednostavno: provjerite uputstvo proizvođača, izvadite filter i očistite ga na način predviđen za vaš model. Neki filteri mogu da se peru vodom, dok drugi nisu namijenjeni za kvašenje. Važno je i da se perivi filter potpuno osuši prije vraćanja u uređaj.

2. Provjerite da li je nešto zapelo u crijevu

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Ako filter nije problem, sljedeće što treba da provjerite jeste crijevo usisivača. Komadići papira, dlake, veće mrvice ili neki sitan predmet mogu da se zaglave unutra i djelimično ili potpuno blokiraju protok vazduha.

Ovo se često dešava kada usisivačem pokupimo nešto što je veće od uobičajene prašine, a da to ni ne primjetimo.

Isključite uređaj iz struje, odvojite crijevo i provjerite da li kroz njega može slobodno da prolazi vazduh. Ako primjetite prepreku, uklonite je pažljivo, bez guranja oštrih predmeta koji bi mogli da oštete unutrašnjost crijeva.

3. Četka je puna kose i dlaka

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Treće mjesto koje mnogi zaboravljaju jeste rotirajuća četka na donjoj strani usisivača. Oko nje se vremenom namotavaju duga kosa, dlake kućnih ljubimaca i končići, zbog čega može da se oteža njeno okretanje. Kada četka ne može pravilno da se okreće, usisivač teže skuplja prljavštinu sa tepiha i podnih površina. Zato je važno da je povremeno pregledate i uklonite sve što se zapetljalo oko nje.

Prije čišćenja obavezno isključite usisivač iz struje. Ako je moguće, izvadite četku prema uputstvu proizvođača i uklonite nakupljene dlake i vlakna.

Kako da spriječite da usisivač ponovo izgubi snagu?

Da biste izbjegli ovaj problem, nije dovoljno samo povremeno isprazniti kesu ili posudu za prašinu. Važno je redovno da provjeravate filtere, čistite četku i vodite računa da crijevo i nastavci nisu zapušeni.

Takođe, nemojte da čekate da se posuda za prašinu napuni do vrha. Kod mnogih modela preporučuje se pražnjenje prije nego što dostigne maksimalni kapacitet, jer prepunjenost može da utiče na protok vazduha i efikasnost usisavanja.

Ako ste sve ovo provjerili, a usisivač i dalje slabo vuče, moguće je da postoji ozbiljniji kvar, poput problema sa zaptivkama, motorom ili drugim unutrašnjim delovima. U tom slučaju najbolje je da uređaj pregleda serviser.

(Mondo)