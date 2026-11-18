Mnogi sada žele ovaj neobičan pod, topao je, ne pravi buku, a lako se uklapa u moderan enterije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada biramo pod za dom, najčešće razmišljamo o parketu, laminatu ili vinilu, ali postoji još jedan materijal koji zaslužuje pažnju. Pod od plute sve je zanimljiviji izbor za enterijere jer spaja prirodan izgled, prijatnu površinu za hodanje i dobra svojstva zvučne izolacije.

Pluta se dobija od kore hrasta plutnjaka, a njena posebna struktura puna sitnih ćelija ispunjenih vazduhom daje joj osobine koje je izdvajaju od mnogih drugih podnih obloga. Zbog toga je prijatna pod nogama, pomaže u ublažavanju buke i može da doprinese udobnijem ambijentu u domu.

Pod od plute prijatan je za hodanje i može da ublaži zvuk koraka, zbog čega je zanimljiva alternativa za dnevne sobe, spavaće sobe i druge prostorije u kojima želimo mirniju i topliju atmosferu.

Zašto je pod od plute sve zanimljiviji izbor?

Jedna od najvećih prednosti plute jeste to što ne djeluje hladno kao keramika ili kamen. Njena struktura usporava prenos toplote, pa je površina prijatnija za dodir i hodanje bosim nogama. To je posebno značajno tokom hladnijih mjeseci, kada želimo da dom bude što udobniji.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda pod od plute!

Još jedna važna osobina je sposobnost ublažavanja zvuka. Pluta može da smanji buku nastalu hodanjem i pomjeranjem lakših predmeta, u zavisnosti od konstrukcije poda i načina ugradnje. Zbog toga može biti dobar izbor za stanove u kojima je važno da se smanji prenošenje zvuka kroz prostorije.

Za razliku od tvrdih podnih površina, pluta ima blagu elastičnost, pa je hodanje po njoj prijatnije. Ipak, ne treba očekivati da potpuno ukloni buku između spratova, jer na zvučnu izolaciju utiču i podloga, međuspratna konstrukcija i način postavljanja.

Kako izgleda pod od plute?

Ako zamišljate samo braonkastu površinu koja podsjeća na čepove za flaše, izbor će vas iznenaditi. Savremeni podovi od plute dostupni su u različitim nijansama i dezenima, od svijetlih prirodnih tonova do tamnijih varijanti koje se lako uklapaju u moderan enterijer.

Mogu da se kombinuju sa namještajem od drveta, neutralnim zidovima i jednostavnim dekorativnim detaljima. Posebno lijepo izgledaju u skandinavski uređenim prostorima, ali mogu da se uklope i u rustične, minimalističke i savremene enterijere.

U zavisnosti od proizvoda, pluta se prodaje u obliku ploča ili panela, a pojedine varijante postavljaju se klik-sistemom. Postoje i plutane podne obloge sa zaštitnim završnim slojem, koji olakšava održavanje i povećava otpornost površine.

U galeriji ispod pogledajte pločice koje mijenjaju skupi mermer u kupatilu!

Da li je pod od plute izdržljiv?

Pluta može dugo da traje ako se pravilno odabere i održava. Ipak, njena mekoća ima i drugu stranu: teži namještaj može da ostavi udubljenja, a oštri predmeti i pijesak mogu da oštete zaštitni sloj. Zato je preporučljivo koristiti zaštitne podmetače ispod nogara namještaja i redovno uklanjati prašinu i sitne čestice.

Održavanje je uglavnom jednostavno. Za svakodnevno čišćenje dovoljni su usisavanje ili metla, kao i blago vlažna krpa. Treba izbjegavati prekomjernu količinu vode, naročito kod proizvoda čiji spojevi i završna obrada nisu namijenjeni dugotrajnom izlaganju vlazi.

Za kuhinje i druge prostorije u kojima se voda često prosipa potrebno je pažljivo birati odgovarajuću vrstu plute i provjeriti preporuke proizvođača. Nisu svi proizvodi jednako otporni na vlagu.

Da li je pluta bolji izbor od laminata i parketa?

Odgovor zavisi od potreba domaćinstva. Parket je cijenjen zbog prirodnog drveta i mogućnosti obnavljanja, dok laminat nudi veliki izbor dezena i često je povoljniji. Pluta se izdvaja prije svega po udobnosti, prirodnoj elastičnosti i sposobnosti ublažavanja zvuka.

Prije kupovine važno je uporediti cijenu, debljinu, završnu obradu, način ugradnje i garanciju. Ako se pod postavlja u prostoriji sa podnim grijanjem, treba provjeriti da li je konkretan proizvod kompatibilan sa tim sistemom.

Pod od plute možda nije prvi izbor na koji pomislimo prilikom renoviranja, ali njegove osobine čine ga zanimljivom alternativom klasičnim oblogama. Za one koji žele prirodan materijal, prijatniji osjećaj pod nogama i manje buke u svakodnevnom životu, vrijedi ga uzeti u obzir.