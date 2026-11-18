Neprijatan miris kanalizacije iz kupatila pojačava se posle kiše? Soda bikarbona i sirće mogu da pomognu, ali uzrok ponekad leži u sifonu ili cijevima.

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Problem je posebno izražen nakon obilnih padavina, kada se miris kanalizacije iz kupatila ponekad proširi i na ostatak stana. Iako je prva pomisao da je odvod prljav, uzroci mogu biti različiti. Postoji jednostavan kućni trik koji vrijedi isprobati, a za njega su vam potrebna samo dva sastojka koja vjerovatno već imate u kuhinji.

Vremenom se u odvodnim cijevima nakupljaju ostaci sapuna, dlake, masnoća i druge nečistoće. Takve naslage mogu da izazovu neprijatne mirise, uspore oticanje vode, a na kraju dovedu i do začepljenja, piše Jutarnji list.

Ipak, ako se miris kanalizacije pojavljuje uglavnom tokom kišnih dana ili neposredno nakon obilnih padavina, moguće je da problem nije samo u prljavim cijevima, već i u samom kanalizacionom sistemu.

Prije nego što posegnete za jakim hemijskim sredstvima, možete da isprobate jednostavan postupak sa sodom bikarbonom i bijelim sirćetom. Oba sastojka su jeftina, lako dostupna i često se koriste za održavanje čistoće u domaćinstvu.

Kako očistiti odvod sodom bikarbonom i sirćetom?

Za početak uklonite vidljive ostatke dlaka i prljavštine sa otvora odvoda. Zatim sipajte približno pola šolje sode bikarbone, a potom polako dodajte jednu šolju bijelog sirćeta.

Smjesa će odmah početi da pjeni zbog hemijske reakcije između ova dva sastojka. Ostavite je da djeluje između 15 i 30 minuta, a zatim isperite odvod toplom vodom.

Ipak, izbegavajte ključalu vodu ukoliko ne znate od kog materijala su napravljene cijevi, jer visoka temperatura može da ih ošteti.

Važno je znati da ovaj postupak nije rješenje za svako začepljenje. Soda bikarbona i sirće međusobno se u velikoj mjeri neutrališu, pa stvaranje pjene ne znači da su sve naslage u cijevima uklonjene. Ako voda i dalje sporo otiče, efikasnije može biti mehaničko čišćenje odvoda i uklanjanje nakupljenih dlaka i prljavštine.

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Zašto se neprijatan miris pojačava poslije kiše?

Ako se miris iz kupatila javlja upravo nakon obilnih padavina, uzrok bi mogao da bude povezan sa kanalizacionim sistemom.

Velike količine kišnice mogu da promijene uslove u kanalizacionoj mreži, dok problemi sa ventilacijom odvodnih cijevi ili neispravnim sifonom mogu da omoguće prodor kanalizacionih gasova u kupatilo.

Sifon, koji se nalazi ispod lavaboa ili u sklopu odvoda, ima važnu ulogu u sprečavanju širenja neprijatnih mirisa. U njemu se zadržava određena količina vode koja predstavlja barijeru između kanalizacije i prostorije.

Međutim, ako se neki odvod dugo ne koristi, voda iz sifona može da ispari. Tada kanalizacioni mirisi lakše prodiru u kupatilo. U takvoj situaciji ponekad je dovoljno pustiti vodu kako bi se sifon ponovo napunio i uspostavio zaštitnu barijeru.

Majstor menja sifon

Izvor: Shutterstock

Kada je vrijeme da pozovete vodoinstalatera?

Ako se neprijatan miris vraća nakon svake jače kiše, čujete klokotanje iz odvoda ili primijetite da voda otežano otiče, moguće je da postoji ozbiljniji problem koji zahtijeva pregled vodoinstalatera.

Kućna sredstva za čišćenje ne mogu da poprave neispravan sifon, začepljenu ventilaciju odvodnih cijevi niti oštećenja na kanalizacionoj instalaciji.

Takođe, sodu bikarbonu i sirće nikada ne treba sipati u odvod u kojem se već nalazi hemijsko sredstvo za odčepljivanje. Miješanje različitih hemijskih preparata može da izazove opasne reakcije.

Redovno uklanjanje dlaka, ostataka sapuna i drugih nečistoća može da pomogne u održavanju prohodnosti odvoda i sprečavanju neprijatnih mirisa. Ipak, ako kupatilo počne da miriše na kanalizaciju svaki put kada padne kiša, samo čišćenje cijevi neće rešiti problem.

Najvažnije je utvrditi odakle miris dolazi i zašto se pojavljuje baš tokom padavina. Tek kada se otkrije pravi uzrok, moguće je trajno riješiti ovaj neprijatan problem.