Prelijep stan od 58 kvadrata sa terasom i dvorištem: Spoj skandinavskog minimalizma i upečatljivih boja

Uređenje stana od 58 kvadrata koji je, za naše uslove, ni mali ni veliki, zahtijeva pažljivo balansiranje između estetike i funkcionalnosti.

Izvor: Youtube / Never Too Small

U stanu od 58 kvadrata spojeni su skandinavski stil, topli elementi drveta i razigrani koloristički akcenti i sve je podređeno hobijima vlasnika, a to su ljubav prema filmu, gramofonskim pločama i opuštenom stilu života.

Na ulazu je uzan ormarić za sitnice i obuću, odignut od poda kako bi predsoblje djelovalo prostranije. Veliko ogledalo stvara iluziju da se hodnik nastavlja, dok zeleni tonovi na zidovima najavljuju paletu koja vlada u cijelom stanu.

U dnevnoj sobi, centralno mjesto zauzima krem modularna sofa sa okruglim drvenim stočićem za kafu. Na bijelom metalnom stalku je projektor, a na suprotnom zidu platno, tako da nema potrebe za televizorom. Čitav prostor omekšavaju lagane zavjese sa skrivenim karnišama koje stvaraju prijatno, difuzno svjetlo. Kako je stan u prizemlju, ima izlaz na prelijepu terasu u dvorištu.

Radna soba je odvojena staklenom pregradom u jarkozelenom metalnom ramu pa se pogled pruža prema dnevnom boravku i dvorištu.

stan od 58 kvadrata sa terasom i dvorištem 001

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kuhinja je pravi primjer smjelih boja u skandinavskom minimalizmu. Frontovi elemenata i kuhinjsko ostrvo su roze boje, u kontrastu sa radnom pločom i zidnom oblogom od sivog granita.

U spavaćoj sobi odmah pored ulaza nalazi se prostrani zeleni ormar, izrađen u istoj nijansi kao i staklena pregrada radne sobe. Krevet ima meko, tapacirano uzglavlje, a umjesto klasičnih stonih lampi na noćnim stočićima, okačena je visilica.

Kupatilo je prošireno tokom renoviranja, glavni element je masivni umivaonik sa pultom od granita. Konstrukcija je konzolno montirana na zid, bez nogara, čime je stvoren utisak lakoće i oslobođena kompletna podna površina. Pogledajte detalje ovog stana u galeriji slika.