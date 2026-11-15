Ova folija može da vam uništi stan: Vatrogasac upozorava na jeftinu zamjenu, može da izazove požar

Reflektujuća folija za radijatore može da smanji gubitak toplote, ali je važno da koristite odgovarajući proizvod i smanjite rizik od požara na minimum.

Izvor: Shutterstock

Radijatori rade punom parom, ali ako su postavljeni uz spoljne, neizolovane zidove, dio energije gubi se upravo kroz njih. Postoji jednostavan dodatak koji može pomoći da se taj gubitak smanji, postavlja se iza radijatora i ne zahtijeva posebne majstorske vještine.

Stručnjaci britanske organizacije Which?, koja se bavi zaštitom potrošača i testiranjem proizvoda, preporučuju postavljanje posebne reflektujuće folije za radijatore. Njen je zadatak da odbija toplotu koja bi se inače gubila kroz zid i usmjerava je nazad u prostoriju, a kako ističu, posebno je korisna ako se radijator nalazi uz spoljni zid koji nema odgovarajuću toplotnu izolaciju, prenosi Express.co.uk.

Reflektujuća folija predstavlja tanak materijal izrađen od aluminijuma ili drugog reflektujućeg sloja, a pojedini proizvodi imaju i dodatni izolacioni sloj. Može se pronaći u prodavnicama sa opremom za dom i „uradi sam“ radove. Postavljanje je uglavnom jednostavno: mnogi modeli imaju samoljepljivu podlogu, pa ih je potrebno samo isjeći na odgovarajuću veličinu i pričvrstiti iza radijatora.

Cijene ovakvih dodataka u našim prodavnicama i radnjama za kuću prilično su pristupačne i kreću se od 450 do oko 1.150 dinara, u zavisnosti od dimenzija, debljine izolacije i proizvođača. Pojedinačne table reflektujuće folije dimenzija 70 sa 100 centimetara mogu se kupiti već za 450 do 500 dinara. Za veće prostore i više radijatora, u ponudi prodavnica dostupne su rolne dužine dva i po metra po cijenama od oko 900 do 1.200 dinara.

folija iza radijatora

Izvor: Shutterstock

Gdje se najviše isplati?

Ovakav dodatak najviše smisla ima u starijim ili slabije izolovanim objektima, odnosno ondje gdje radijatori griju prostorije kroz spoljne zidove bez odgovarajuće toplotne zaštite. Ako je zid već dobro izolovan, učinak reflektujuće folije biće znatno manji.

Na moguće uštede upućuje i britanska organizacija Energy Saving Trust, koja se bavi promovisanjem energetske efikasnosti. Prema njenim procjenama, reflektori za radijatore mogu smanjiti emisije ugljen-dioksida i donijeti određene uštede na računima za energiju. U njihovim se procjenama spominje ušteda do 18 funti godišnje u Velikoj Britaniji, odnosno do 20 funti u Sjevernoj Irskoj, prenosi Express.

Dobra alternativa?

Iako se kuhinjska aluminijumska folija ponekad spominje kao jeftinija zamjena, stručnjaci upozoravaju da ona nije namijenjena postavljanju iza izvora toplote. Namjenski proizvodi izrađeni su upravo za tu svrhu, a improvizacija sa materijalima koji nisu predviđeni za takvu upotrebu može biti rizična.

folija

Izvor: Shutterstock

Na to upozorava i Skot Bajrom, stručnjak za energetiku i izvršni direktor firme The Energy Shop, koji je o toj temi govorio za Ideal Home.

„Obična folija nije predviđena za postavljanje iza izvora toplote. Vremenom, pri višim temperaturama, ona može da propadne ili oksidira, čime se povećava rizik od tinjanja, pa čak i požara“, upozorio je. Osim toga, sama reflektujuća površina aluminijumske folije nije dovoljna. Bez odgovarajućeg izolacionog sloja učinak na smanjenje gubitka toplote može biti vrlo mali.

I Endru Toping, vatrogasac sa 26 godina iskustva, upozorava da aluminijumska folija vremenom može da oksidira i propada, a pri visokim temperaturama počne da tinja ili gori. „Jeftina i jednostavna rješenja na prvi pogled mogu djelovati primamljivo, no ne treba zanemariti rizike koje nose“, rekao je.

Zato je, ako se odlučite za ovaj dodatak, najbolje odabrati proizvod namijenjen upravo postavljanju iza radijatora, a ne posezati za običnom kuhinjskom folijom.

U galeriji pogledajte moderne radijatore.