Kako da provjerite odakle dolazi vlaga u zidu? Potrebni su vam samo aluminijumska folija i traka

Saznajte kako se radi test sa aluminijumskom folijom i kako da prepoznate da li je vlaga na zidu posljedica kondenzacije ili dolazi iz samog zida.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Vlažne mrlje i boja koja se ljušti ne nastaju uvijek iz istog razloga. Jednostavan test sa aluminijumskom folijom može da pomogne da procijenite da li se vlaga iz vazduha kondenzuje na hladnoj površini ili se zadržava u samom zidu. Ipak, ovaj postupak ne može da zamijeni stručnu provjeru.

Kada se na zidu pojavi tamna mrlja, mnogi prvo posegnu za sredstvom za čišćenje ili novom bojom. Međutim, ako uzrok ostane, problem se često ponovo pojavi.

Nekada je riječ o kondenzaciji, koja nastaje kada vlažan vazduh dođe u dodir sa hladnom površinom. U drugim slučajevima zid vlaži zbog curenja instalacija, prodora kišnice ili problema sa hidroizolacijom. Komad obične aluminijumske folije može da posluži kao početna provjera, ali rezultat treba pažljivo tumačiti.

Kako se radi test sa aluminijumskom folijom?

Isijecite komad aluminijumske folije veličine približno 20 puta 20 centimetara. Površinu zida koju provjeravate nježno obrišite i sačekajte da se površinska vlaga osuši, pa foliju pričvrstite ljepljivom trakom duž sve četiri ivice.

Važno je da ivice budu dobro zatvorene, kako vazduh iz prostorije ne bi slobodno ulazio iza folije. Na osjetljivoj ili već oštećenoj boji traka može da ostavi trag ili povuče premaz, pa prethodno provjerite mali, manje vidljiv dio zida.

Ostavite foliju 24 do 48 sati. Zatim najprije pogledajte stranu okrenutu ka prostoriji, a potom pažljivo odlijepite foliju i provjerite njenu poleđinu i zid.

Kapljice sa spoljne strane ukazuju na kondenzaciju

Ako se kapljice pojave na strani folije okrenutoj ka sobi, to je znak da se vodena para iz vazduha kondenzovala na njenoj hladnoj površini.

Takav nalaz ukazuje da vlažnost vazduha i temperatura zida imaju ulogu u problemu. Kondenzaciji mogu da doprinesu kuvanje, tuširanje i sušenje veša u zatvorenom prostoru, naročito kada nema dovoljno provjetravanja.

U tom slučaju korisno je obratiti pažnju na odvođenje pare, redovno provjetravanje i cirkulaciju vazduha iza namještaja. Ipak, kapljice na foliji ne isključuju mogućnost da istovremeno postoji i drugi izvor vlage.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šta znači ako je mokro iza folije?

Ako su poleđina folije ili površina zida ispod nje vlažni, moguće je da vlaga dolazi iz zida ili da je već bila prisutna u njemu, a folija je spriječila njeno isparavanje. To je razlog za dodatnu provjeru, ali nije dokaz da je pukla cijev ili da voda prodire kroz fasadu. Sam test ne može da razlikuje curenje instalacija, kapilarnu vlagu i druge uzroke.

Važno je pratiti i okolnosti. Mrlja koja se povećava poslije kiše, vlaženje u blizini vodovodnih cijevi ili uporno ljuštenje premaza mogu da pomognu stručnjaku da usmjeri pregled.

Suva folija ne znači da problem ne postoji

Ako poslije dva dana nema tragova vode ni sa jedne strane, to ne znači da je zid sigurno suv i ispravan. Vlaga može da se javlja povremeno, u zavisnosti od padavina, spoljne temperature, grijanja i korišćenja prostorije.

Ovaj postupak takođe ne otkriva buđ niti pokazuje koliko je zida zahvaćeno vlagom, piše Blic. On daje samo ograničen uvid u ono što se dešavalo na jednom mjestu tokom trajanja testa.

Za provjeru nije presudan novembar. Može da se uradi kada primijetite problem, dok su tokom hladnijih mjeseci razlike između temperature vazduha i zidova često izraženije.

Ako se mrlje šire, zid ostaje mokar ili se problem vraća poslije čišćenja i krečenja, potrebna je stručna procjena. Trajno rješenje zavisi od uklanjanja izvora vlage, a ne od prekrivanja njenih tragova.