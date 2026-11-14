Bogataši ovo nikad ne drže u kući: Imaju najskuplji namještaj, ali garniture su zabranjene

Žena koja uređuje domove bogatih otkriva kojh 10 stvari gotovo nikada nećete vidjeti u njihovim dnevnim sobama.

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Pravi luksuz u enterijeru rijetko zavisi samo od sume novca koju uložite u njega. Kako kaže Tajka Prajd, dizajnerka enterijera koja više od deset godina uređuje domove imućnih i poznatih klijenata, najljepši stanovi su uvijek uređeni po mjeri ljudi koji u njemu žive.

Zanimljivo je ipak da svi bogati klijenti, po pravilu, izbjegavaju iste stvari jer bi to enterijer činile jeftinim ili bezličnim.

Garnitura namještaja iz iste kolekcije

U luksuzno uređenim dnevnim sobama gotovo nikada nećete vidjeti garnituru, fotelju i stočiće kupljene u istom kompletu. Umjesto uniformisanog izgleda salona namještaja, dizajneri kombinuju različite oblike, materijale i epohe. Tako prostor dobija poseban karakter i djeluje kao da ste ga godinama pažljivo gradili i prikupljali.

Premali tepih

Premali tepih će pokvariti utisak čak i ako imate najskuplji namještaj, jer prostor tada djeluje nepovezano i nedovršeno. Dizajneri uvijek biraju velike tepihe koji povezuju cijelu zonu za sjedenje. Najmanje što treba postići jeste da prednje nogare svih većih komada namještaja stoje na tepihu, čime soba dobija stabilnost i sklad.

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Masovno proizvedene slike

Umjetnička djela daju dušu svakom domu, pa imućni klijenti zaobilaze generičke printove sa platna koje viđamo u hiljadama drugih stanova. Umjesto toga, biraju originalne slike, grafike u ograničenim serijama ili stare komade sa buvljaka. Često najefektnija djela nisu basnoslovno skupa, već nose ličnu priču i emotivnu vezu sa vlasnikom.

Televizor u centru pažnje

Iako i najbogatiji ljudi gledaju televiziju, ogroman ekran rijetko predstavlja glavnu tačku njihove dnevne sobe. Dizajneri radije ističu kamin, ugradnu biblioteku ili lijep pogled kroz prozor. Kada je televizor neophodan, vješto ga sakrivaju u ormariće ili biraju modele koji prikazuju umjetnička djela dok su ugašeni.

Namještaj gurnut uz zidove

Česta je zabluda da prostor izgleda veće kada sav namještaj prislonite uz zidove. Takav raspored zapravo ubija intimnost i ostavlja prazninu nasred sobe. Odvajanjem sofa i fotelja od zidova stvaraju se tople i ušuškane zone koje podstiču razgovor i druženje, čak i u manjim stanovima.

U galeriji pogledajte jedan divan mali stan.

Vidi opis Bogataši ovo nikad ne drže u kući: Imaju najskuplji namještaj, ali garniture su zabranjene mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata mali stan od 38 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Youtube / Kelly Keteriny Br. slika: 25 25 / 25

Samo jedno svjetlo na plafonu

Rasvjeta pravi ključnu razliku između lijepe i zaista luksuzne prostorije. Jedan centralni luster ili samo ugradne sijalice na plafonu nikada nisu dovoljni. Umjesto toga, svjetlost se slaže u više slojeva kroz stone i podne lampe, zidne svjetiljke i upečatljive lustere sa toplim sijalicama koje stvaraju prijatnu atmosferu u svako doba dana.

Pogrešno postavljene zavjese

Zavjese koje se završavaju nekoliko centimetara iznad poda ili su okačene tik iznad okvira prozora mogu uništiti i najljepše uređen prostor. U luksuznim enterijerima garnišne se postavljaju što bliže plafonu, a teške i bogate tkanine padaju sve do poda. Time se prostor vizuelno izdužuje i dobija na eleganciji, čak i kada same zavjese nisu skupe.

Isključivo nov namještaj

Prostorija ispunjena isključivo novim stvarima iz radnje lako djeluje hladno i sterilno. Najbolji rezultati postižu se spajanjem modernih komada sa starinskim i vintidž detaljima. Kada novu sofu uparite sa starinskim foteljama i unikatnim stočićem, soba odiše toplinom i bogatom istorijom.

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Pretrpane police i sitnice

Kod vrhunskog dizajna uvijek važi pravilo da je manje zapravo više. Umjesto gomile sitnih ukrasa na svakoj polici, prednost dobija nekoliko upečatljivih predmeta poput skulpturalne vaze, suvenira sa putovanja ili velike monografije. Prazan prostor oko svakog detalja omogućava da njegova ljepota zaista dođe do izražaja.

Žrtvovanje udobnosti zarad izgleda

Velika je zabluda da skupocjeni enterijeri služe samo za gledanje. Čak i najzahtjevniji klijenti traže da im dom bude jednako udoban koliko i lijep. Dubina sjedišta, mekoća jastuka i kvalitet materijala uvijek su na prvom mjestu, jer ni najljepša garnitura na svijetu nema svrhu ako niko ne želi da sjedi na njoj.

U galeriji pogledajte jedan lijepo uređen stan od 40 kvadrata.