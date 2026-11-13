Istraživanje pokazuje da ovaj uređaj godišnje troši gotovo 1.500 kWh.

Izvor: Shutterstock/MONDO/Maja Gašić/Stefan Stojanović/YouTube/ Simasoft Workshop/Screenshot

Kada razmišljamo o potrošnji električne energije u domaćinstvu, obično prvo pomislimo na frižider i zamrzivač, koji su stalno uključeni, ili na televizor, Wi-Fi ruter i druge uređaje koji ostaju u stanju pripravnosti.

Međutim, na konačan iznos računa za struju utiču i svakodnevne navike na koje često ne obraćamo dovoljno pažnje, poput pripreme obroka.

Vidi opis Ovaj uređaj guta najviše struje u kući: Troši znatno više od frižidera i veš-mašine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kartinkin77/Shutterstock.com Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/TosTinMan EasyCooking Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube / CNET Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mitriakova Valeriia/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: M-Production/Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Erhan Inga/Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Focused Adventures/Shutterstock Br. slika: 9 9 / 9 AD

Upravo se u kuhinji, pokazuje jedna poljska analiza, nalazi uređaj čija je godišnja potrošnja električne energije znatno veća nego što mnogi pretpostavljaju.

Riječ je o električnom šporetu, čija se godišnja potrošnja procjenjuje na gotovo 1.500 kilovat-sati (kWh). Poređenja radi, frižider u istom modelu domaćinstva troši višestruko manje električne energije.

Električni šporet troši gotovo šest puta više struje od frižidera

Prema rang-listi poljskog portala Enerad.pl, koju je objavila i energetska kompanija Energa, klasični električni šporet nalazi se na prvom mjestu među deset kućnih uređaja s najvećom procijenjenom godišnjom potrošnjom električne energije.

Istraživanje iz 2021. godine zasnovano je na modelu četvoročlanog domaćinstva, uz pretpostavku jedinstvene cijene električne energije tokom cijelog dana, bez razlike između dnevne i noćne tarife.

Prema toj procjeni, električni šporet godišnje potroši čak 1.480 kWh, dok indukciona ploča troši oko 1.168 kWh.

Na trećem mjestu nalazi se električni bojler zapremine 120 litara, s procenjenom godišnjom potrošnjom od 1.080 kWh.

Zanimljivo je da se električno kuvalo za vodu, uprkos tome što radi relativno kratko, našlo na četvrtom mjestu sa 292 kWh godišnje.

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Slede mašina za pranje posuđa sa 262 kWh i frižider sa 252 kWh godišnje.

Ovi podaci pokazuju da uređaji koje uključujemo povremeno, ali redovno, mogu tokom godine potrošiti znatno više električne energije nego što očekujemo.

Koliko električne energije godišnje potroši četvoročlana porodica?

Za širu sliku korisno je pogledati i podatke iz Danske. Prema podacima danske Agencije za energetiku (Energistyrelsen), koje je objavio portal Bolius, prosječna danska porodica godišnje potroši oko 4.500 kWh električne energije.

Riječ je o domaćinstvu s dvije odrasle osobe i dvoje djece, pri čemu u obračun nisu uključeni električno grijanje prostorija i zagrijavanje vode. Danski podaci pokazuju da se najveći dio električne energije u domaćinstvima troši na pranje veša, elektronske uređaje i zabavu, kao i na uređaje za hlađenje i zamrzavanje hrane. Na ukupnu potrošnju, naravno, utiču broj članova domaćinstva, veličina stambenog prostora, broj električnih uređaja i svakodnevne navike ukućana.

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Jednostavni trikovi koji mogu smanjiti račune za struju

Iako se navedene brojke odnose na konkretne modele domaćinstava i ne mogu se direktno primijeniti na svaku porodicu, one pokazuju koliko svakodnevne navike mogu uticati na potrošnju električne energije.

Prilikom kuvanja moguće je ostvariti određene uštede jednostavnim promjenama. Korišćenje poklopaca na šerpama smanjuje gubitak toplote i ubrzava pripremu hrane, dok izbor posuđa odgovarajuće veličine omogućava efikasnije korištenje grijne površine. Kod klasičnih električnih ploča moguće je isključiti grijanje nekoliko minuta prije završetka kuvanja i iskoristiti preostalu toplotu. Takođe, priprema više obroka odjednom i izbjegavanje nepotrebnog zagrijavanja velikih količina vode mogu doprinijeti smanjenju potrošnje.

Važno je imati na umu da stvarna potrošnja zavisi od vrste i starosti uređaja, njegove energetske efikasnosti, kao i učestalosti i načina korištenja. Zbog toga navedene vrijednosti treba posmatrati kao okvirne procjene, a ne kao pravilo koje važi za svako domaćinstvo.

(Mondo.rs)