Frižider vam povećava račun za struju, a da toga niste ni svjesni: Ove greške prave skoro svi

Loša pozicija frižidera, prašina i slaba guma na vratima ometaju normalan rad ovog uređaja i povećavaju njegovu potrošnju struje.

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Frižider je jedan od rijetkih kućnih aparata koji ne prestaje da radi kada izađemo iz kuće ili legnemo da spavamo. Upravo zato način na koji se koristi može da utiče na njegovu potrošnju električne energije, a neke greške se prave gotovo svakodnevno, a da ih uopšte ne primjećujete.

Jedna od najčešćih je držanje frižidera na mjestu gdje je izložen toploti. Ako se nalazi tik uz radijator, šporet ili na mjestu na koje direktno dopire sunce, kompresor mora češće i duže da radi kako bi održao odgovarajuću temperaturu unutra. To može da poveća potrošnju, ali i dodatno da optereti sam uređaj.

Problem može da nastane i kada frižider pretrpate hranom. Kada je prostor unutra toliko popunjen da vazduh ne može normalno da cirkuliše, uređaj teže održava ravnomjernu temperaturu. S druge strane, ni potpuno prazan frižider nije idealan, posebno ako se često otvara, jer tada svaki ulazak toplog vazduha zahtjeva dodatno hlađenje.

Važna je i temperatura. Za većinu frižidera preporučuje se temperatura od oko 4°C, dok bi zamrzivač trebalo da bude na približno -18°C. Podešavanje na nepotrebno niske temperature ne znači da će namirnice biti bolje ohlađene, ali može da znači veća potrošnja energije.

Ne stavljajte vruću hranu direktno u frižider

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Još jedna navika koja može nepotrebno da optereti uređaj jeste stavljanje veoma tople hrane direktno u frižider. Kada u njega ubacite vruću šerpu, temperatura u unutrašnjosti raste, pa frižider mora intenzivnije da radi kako bi ponovo dostigao podešenu temperaturu. Osim toga, para koja se oslobađa doprinosi stvaranju kondenzacije i leda. Najbolje je da se kuvana hrana najprije malo ohladi, a zatim odloži u frižider u odgovarajućoj posudi.

Ne otvarajte vrata bez potrebe

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Svaki put kada otvorite frižider, dio hladnog vazduha izlazi, a topliji vazduh ulazi unutra. Ako stojite pred otvorenim vratima i razmišljate šta ćete uzeti, uređaj će nakon toga morati ponovo da rashladi unutrašnjost. Zato je bolje da unapred znate šta tražite i vrata otvorite samo koliko je potrebno.

Posebnu pažnju treba da obratite i na gumu na vratima. Ako je oštećena ili ne prijanja dobro, hladan vazduh izlazi iz frižidera, zbog čega će kompresor češće da pokreće hlađenje.

Jednostavan način da provjerite dihtung jeste da između vrata i gume stavite papir. Ako papir lako možete da izvučete dok su vrata zatvorena, moguće je da zaptivanje nije dovoljno dobro.

Prašina iza frižidera može da bude problem

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Frižideru je potrebno dovoljno prostora za odvođenje toplote. Ako je postavljen potpuno uz zid ili je zadnja strana prekrivena prašinom, uređaj može teže da oslobađa toplotu koju izvlači iz unutrašnjosti.

Zato je važno da prostor oko frižidera bude dovoljno provjetren i da se, u skladu sa uputstvom proizvođača, povremeno očiste dostupni dijelovi sistema za odvođenje toplote.

Na kraju, frižider sam po sebi ne mora da bude veliki potrošač ako je energetski efikasan i pravilno održavan. Međutim, navike poput ovih mogu da učine da radi više nego što je potrebno. Zato, prije nego što pomislite da vam je račun za struju visok samo zbog velikih kućnih aparata, provjerite da li neki od njih zapravo svakodnevno radi mnogo više nego što bi trebalo.

(Mondo)