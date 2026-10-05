Kako da pripremite grijanje za zimu i uštedite novac: Ključni koraci prije hladnih dana i prvih mrazeva

Hladni dani su pred vratima, a sa njima se pokreće i neizbježno pitanje grijanja. S obzirom na to da troškovi života rastu, ključno je obezbijediti topao dom bez probijanja kućnog budžeta.

Izvor: shutterstock/Robert Bodnar T/Zvone

Stručnjaci upozoravaju da se sistemi za grijanje ne smiju paliti „na dugme“ prvog hladnog jutra bez prethodne provjere. Evo šta bi obavezno trebalo da uradite prije nego što temperature padnu ispod nule.

Odzračivanje i čišćenje radijatora

Ukoliko se grijete na radijatore, prvi korak je ispuštanje viška vazduha. Vazdušni džepovi ometaju protok tople vode, zbog čega sistem postaje neefikasan, a radijatori mlaki. Nakon odzračivanja, provjerite da li svi radijatori griju ravnomjerno.

Takođe, pregledajte cijevi i ventile kako biste bili sigurni da nema curenja ili rđe. Ne zaboravite ni obično čišćenje – debel sloj prašine na radijatorima može blokirati emitovanje toplote.

Čišćenje dimnjaka i filtera

Za domaćinstva koja koriste kotlove na čvrsto gorivo ili pelet, čišćenje dimnjaka je apsolutni prioritet. Nakupljena čađ i pepeo ne samo da smanjuju efikasnost grijanja, već drastično povećavaju rizik od požara, pa bi ovaj posao obavezno trebalo prepustiti profesionalnim odžačarima.

S druge strane, ako vaš sistem koristi ventilacione otvore ili filtere za vazduh, neophodno je njihovo pranje ili zamjena. Zaprljan filter tjera sistem da radi pod većim opterećenjem, što direktno znači veću potrošnju struje.

Profesionalni servis kotla

Jedan od najvažnijih koraka je servisiranje kotla. Preporuka je da se ovaj pregled obavi jednom godišnje. Majstor će provjeriti da li ima dotrajalih dijelova, pregledati izmjenjivače toplote i utvrditi da li postoje oštećenja koja bi mogla dovesti do opasnih situacija, poput curenja gasa.

Provjera termostata

Termostat je „mozak“ sistema. Prije prvih minusa, testirajte ga tako što ćete podesiti temperaturu malo višu od trenutne u prostoriji. Ako sistem ne reaguje odmah, provjerite baterije ili pozovite servisera.

Za one koji žele dugoročnu uštedu, prelazak na pametne termostate pokazao se kao najbolji potez. Ovi uređaji omogućavaju precizno programiranje i upravljanje temperaturom putem mobilnog telefona, što sprečava bespotrebno rasipanje energije dok niste kod kuće, piše Gas lider.

(Mondo)