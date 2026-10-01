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Ovakav radijator ne grije dobro: Ispravite grešku prije nego što vam stigne veći račun

Ovakav radijator ne grije dobro: Ispravite grešku prije nego što vam stigne veći račun

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ukoliko želite da smanjite račune za grijanje, uklonite predmet s radjatora koji može da smanji njegovu efikasnost.

Kako smanjiti račun za grijanje Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Tokom grijne sezone stanari imaju još jednu brigu - troškove grijanja. Mnogi tada pokušavaju da uštede tako što snižavaju temperaturu ili zatvaraju radijatore kada izlaze iz kuće. Ipak, mnogo efikasnije moglo bi da bude odustajanje od jednog sve popularnijeg dodatka.

Kako da smanjite račune za grijanje?

Dekorativne maske za radijatore veoma su popularne, naročito u modernim enterijerima. Njihova glavna namjena je da prostoriji daju uredan i skladan izgled. Međutim, nisu svi svjesni da one mogu znatno da utiču na efikasnost grijanja.

Izvor: Shutterstock/evgeniykleymenov

Čak i rešetkaste konstrukcije otežavaju širenje toplote po prostoriji, zbog čega grijanje postaje manje efikasno. Toplota se zadržava u blizini zida, pa sistem grijanja mora da radi intenzivnije.

Brojni stručnjaci ističu da prekrivanje radijatora može da smanji njegovu efikasnost i do 25 odsto. Potpuno zatvorene maske, bez otvora za ventilaciju, najlošiji su izbor. Blokiraju cirkulaciju vazduha i znatno ograničavaju učinak sistema grijanja.

Čak i rješenja koja manje zaklanjaju radijator, poput maski sa tankom rešetkom, mogu da izazovu gubitke toplote od oko pet odsto, dok kod drugih rešetkastih konstrukcija oni mogu da dostignu 15 odsto. U praksi to donosi veće račune.

Najveća greška je korišćenje potpuno zatvorenih maski, naročito onih od drveta. Postavljanje polica ili ormarića neposredno iznad radijatora takođe nepovoljno utiče na cirkulaciju vazduha, otežava postizanje prijatne temperature u prostoriji i povećava potrošnju energije.

(MONDO)

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grijanje radijator

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