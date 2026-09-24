Prije paljenja grijanja, uradite ovu stvar sa radijatorom: Bolje će raditi, a treba vam samo 15 minuta

Kako najbrže očistiti radijatore prije grijne sezone? Uz usisivač, četku i nekoliko jednostavnih trikova uklonite prašinu i sa teško dostupnih mjesta.

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Radijatore je najbolje očistiti prije nego što počne grijna sezona, a za to vam ne trebaju ni posebna sredstva ni mnogo vremena. Uz nekoliko jednostavnih trikova možete ukloniti prašinu i sa teško dostupnih mjesta, a sav posao završićete za petnaestak minuta.

Tokom toplih mjeseci radijatori često postanu jedno od mjesta na kojima se nakuplja dosta prašine, iako je na prvi pogled možda ne primjećujemo. Problem nije samo estetski - kada se radijator zagrije, prašina koja se nalazi na njegovoj površini i između rebara može dospjeti u vazduh u prostoriji.

Zato je početak jeseni idealan trenutak za temeljno čišćenje radijatora. Kada ih jednom dobro očistite, tokom grijne sezone biće dovoljno da ih povremeno prebrišete i usisate prostor oko njih.

Prvo uklonite prašinu

Prije nego što počnete sa čišćenjem, važno je da radijator bude potpuno hladan. Ako ste tokom ljeta neki komad namještaja postavili ispred njega, sada je dobro vrijeme da mu pronađete drugo mjesto. Tako ćete lakše ukloniti prašinu, ali ćete istovremeno omogućiti da se toplota nesmetano širi kada počne grijanje.

Najprije uklonite prašinu sa površine radijatora. Usisivač sa užim nastavkom najjednostavnije je rješenje, posebno za prostor između rebara. Ako nemate odgovarajući nastavak, poslužiće i dugačka, tanka četka za prašinu.

Kod panelnih radijatora posebno obratite pažnju na gornju rešetku i prostor između panela, jer se upravo tu prašina često zadržava, iako spolja radijator može izgledati potpuno čisto.

Trik za teško dostupna mjesta

Ako ne možete da dohvatite prašinu između rebara, pomoći će vam duga, tanka četka. Postoji još jednostavniji trik: ispod radijatora stavite staru krpu ili peškir, a zatim četkom ili fenom za kosu, podešenim na hladan vazduh, izbacite prašinu iz teško dostupnih dijelova.

Na ovaj način prašina će pasti na podlogu koju ste postavili ispod radijatora, umjesto da se razleti po cijeloj prostoriji. Kada završite, samo sklonite krpu ili peškir i usisajte ono što je ostalo ispod radijatora.

Očistite i spoljašnji dio

Kada uklonite svu suvu prašinu, vrijeme je za završno brisanje, piše Direktno. Površinu radijatora možete prebrisati blago vlažnom krpom, a za većinu radijatora biće dovoljna obična voda. Ako ima tvrdokornijih naslaga, možete dodati malu količinu blagog sredstva za čišćenje.

Krpa treba da bude vlažna, ali ne natopljena. Nema potrebe da obilno prskate radijator niti da sipate vodu po njemu. Nakon brisanja ostavite ga da se potpuno osuši prije nego što uključite grijanje.

Nemojte zaboraviti prostor oko radijatora

Čist radijator neće mnogo značiti ako je oko njega ostala gomila prašine. Zato usisajte pod, očistite prostor ispod radijatora, a po potrebi obrišite i zid iza i oko njega.

Obratite pažnju i na zavjese, namještaj i druge predmete koji se nalaze u blizini. Tokom sezone grijanja nije dobro zaklanjati radijator namještajem ili dugim zavjesama, jer to može ometati cirkulaciju toplog vazduha i smanjiti efikasnost zagrijavanja prostorije.

Grejanje na radijator

Izvor: Andrew Angelov/Shutterstock

Čišćenje radijatora ne mora da traje dugo

Za prvo, detaljno čišćenje biće vam dovoljno petnaestak minuta, posebno ako koristite usisivač i jednostavan trik sa četkom ili fenom za kosu. Nakon toga nema potrebe da čekate kraj sezone - tokom zime povremeno obrišite radijatore i usisajte prostor oko i ispod njih, gdje se prašina najviše nakuplja.

Ovaj mali kućni posao možete lako da uvrstite u jesenje spremanje doma, zajedno sa pranjem prozora, vraćanjem tepiha i zamjenom ljetne garderobe. Radijatori će biti čisti prije nego što počnu da rade punom snagom, a vi ćete početak sezone dočekati sa manje prašine u domu.

(MONDO)