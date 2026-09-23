Mala kuća od 30 kvadrata: Ovako lijepu kuhinju mnogi nemaju ni u velikom stanu, oduševićete se

Pogledajte kako je bračni par bez majstorskog iskustva na automobilskoj prikolici sagradio prelijepu malu kuću na točkovima sa prostranom kuhinjom i galerijom.

Izvor: Youtube / Kaylie Anna

Kreatorka Kejli je prije nekoliko godina, zajedno sa suprugom Daltonom, odlučila da svoje dječije maštarije pretvori u konkretan građevinski poduhvat. Oni su potpuno sami, bez ikakvog prethodnog majstorskog iskustva, na polovnoj automobilskoj prikolici podigli sopstvenu malu kuću na točkovima.

Spoljne dimenzije su osam i po metara dužine i oko dva i po metra širine, a kućica je smještena na prelijepom, prostranom imanju u planinama. Zahvaljujući brojnim prozorima, unutrašnjost tokom sunčanih dana najviše podsjeća na svijetlu, staklenu baštu, a pogled je iz svakog ugla kuće divan.

Enterijer funkcioniše savršeno, jer je podijeljen na jasne, praktične zone. Spavaći dio je podignut na galeriju (loft) ispod samog krova do kog vode jednostavne drvene ljestve. U donjem nivou je dnevni boravak i prostrana kuhinja. Svjesno odricanje od viška stvari donijelo je jedinstven osjećaj slobode i reda, gdje svaki predmet ima svoju tačnu namjenu.

Srce ovog planinskog doma predstavlja kuhinja koja je, paradoksalno, veća i funkcionalnija od one koju su imali u prethodnom klasičnom stanu. Budući da su prije ovog projekta već bili uspješno preuredili jedan kombi za putovanja, iz tog iskustva su prepisali najbolja praktična rješenja.

Izvor: Youtube / Kaylie Anna

Da bi se lako kretali u uskom prostoru, potpuno su eliminisali klasične ručice i kvake na elementima jer su inače, u kombiju, stalno zapinjali za njih. Umjesto toga, izabrali su minimalistički, skandinavski stil čistih linija sa bijelim frontovima koji se otvaraju na blag pritisak.

U kuhinji je šporet sa tri plinska kola i rernom, a frižider je pažljivo maskiran kako bi se vizuelno uklopio u minimalistički ambijent.

Duboke kuhinjske fioke su pogodne za suve namirnice, tjestenine i brašno, dok gornje zone služe za odlaganje kafe i suplemenata. U kuhinji se našlo mjesta čak i za malu peć na drva koja daje posebnu draž prostoru.

Izvor: Youtube / Kaylie Anna

Sa jedne strane kuhinje je dio koji služi kao dnevni boravak, s tim što se sofa rasklapa u udoban bračni ležaj za goste koji ostanu da prespavaju. Preko dana, tu je mjesto za sjedenje i odmor, a mali okrugli sto se rasklapa za ručak.

Sa druge strane kuhinje je kupatilo, u kojem su odvojeni tuš i toalet, kao i vešernica i ostava.

Kejli naglašava da je dobar dio ove kuće još uvijek “projekat u toku”, ali ona i muž uveliko već uživaju u ovom udobnom prostoru. Pogledajte ga u galeriji slika.