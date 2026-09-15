Kremasta torta sa mileramom i šumskim voćem: Izgleda kao čizkejk, a pravi se sa prhkim testom

Isprobajte recept za tortu koja izgleda kao čizkejk, ali se pravi sa prhkim testom i bogatim filom od milerama i voća.

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Kremasta i osvježavajuća mileram torta sa šumskim voćem odličan je izbor za sve koji vole nježne, voćne poslastice. Umjesto klasične podloge od mljevenog keksa, ova torta pravi se sa prhkim tijestom, dok se između njega i voća nalazi bogat fil od vanila pudinga i milerama.

Na vrhu se raspoređuje šumsko voće, a zatim se sve preliva tankim slojem želatina. Tako se u svakom zalogaju spajaju kremasti fil, sočno voće i blago hrskavo tijesto.

Torta je posebno efektna kada se presiječe, pa može biti odličan izbor za svečane prilike, ali i kada želite da napravite nešto drugačije od klasičnih kolača.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: torta

Količina: 14 porcija

Energetska vrijednost: 420 kcal po porciji

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme termičke obrade: 70 minuta

Ukupno vrijeme: 110 minuta

Sastojci

Za prhko tijesto:

250 g glatkog brašna

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

70 g šećera u prahu

1 vanilin šećer

100 g maslaca sobne temperature

1 jaje

2 kašike kisele pavlake

Za fil:

500 ml mlijeka

2 kesice pudinga od vanile

150 g šećera

800 g milerama

Za preliv:

500 g šumskog voća

1 kesica želatina

Priprema

1. Napravite prhko tijesto

U većoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte šećer u prahu, vanilin šećer, omekšali maslac, jaje i kiselu pavlaku.

Umijesite glatko tijesto, oblikujte ga u disk, umotajte u foliju i ostavite u frižideru oko 30 minuta.

2. Pripremite podlogu

Kalup premažite maslacem i lagano pospite brašnom. Rernu zagrijte na 170 stepeni.

Ohlađeno tijesto razvucite na debljinu od oko jednog centimetra, prebacite u kalup i pažljivo rukama utisnite po dnu i uz ivice.

3. Skuvajte fil

Odvojite oko 100 ml mlijeka i u njemu razmutite puding sa šećerom. Preostalo mlijeko zagrijte do pred ključanje.

U razmućeni puding postepeno dodajte zagrijano mlijeko uz miješanje, a zatim sve vratite u šerpu. Kuvajte uz neprestano miješanje dok se puding ne zgusne.

Sklonite sa šporeta i dok je još vruć umiješajte mileram. Miješajte dok ne dobijete potpuno ujednačen krem.

4. Dodajte fil i voće

Fil izlijte preko pripremljenog tijesta i ravnomjerno ga rasporedite. Preko fila rasporedite šumsko voće.

Možete koristiti svježe ili zamrznuto voće, ali zamrznuto prethodno treba odmrznuti i dobro ocijediti.

5. Ispecite tortu

Tortu stavite u prethodno zagrijanu rernu i pecite oko 70 minuta na 170 stepeni.

Nakon pečenja ostavite je da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.

6. Dodajte želatin

Želatin pripremite prema uputstvu sa kesice. Kada je spreman, pažljivo ga prelijte preko sloja šumskog voća.

Tortu stavite u frižider i ostavite nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi se fil potpuno stegao.

7. Poslužite

Ohlađenu tortu pažljivo izvadite iz kalupa i isijecite tankim, oštrim nožem.

Važan savjet: Mileram treba da bude sobne temperature kada ga dodajete u vruć puding. Tako će se fil lakše sjediniti i ostati gladak.