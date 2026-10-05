Jaja su cijenjena zbog proteina, ali postoji "ali": Onkolog izabrao najbolji mogući doručak

Ovsene pahuljice mogu da budu jedan od najjednostavnijih načina da doručak obogatite sastojcima koji podržavaju zdravlje.

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Onkolog dr Andre Goj posebno ističe ovsene pahuljice od cijelog zrna, koje obezbjeđuju vlakna i složene ugljene hidrate. Ovakvi svakodnevni izbori imaju značaj jer dugoročne navike u ishrani mogu da utiču na upalne procese i oštećenja ćelija.

U jutarnjoj žurbi doručak se često svodi na kajganu ili pecivo koje jedemo usput. Jaja su cijenjena zbog sadržaja proteina, ali stručnjaci za ishranu ukazuju na to da u svakodnevnom jelovniku treba pronaći mjesto i za proizvode od cijelog zrna.

Zašto su ovsene pahuljice toliko dobre?

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Ovsene pahuljice od cijelog zrna razlikuju se od rafinisanih žitarica po tome što ne izazivaju tako nagle oscilacije nivoa glukoze u krvi. Sadrže rastvorljiva vlakna i složene ugljene hidrate, a predstavljaju i hranu za korisne crijevne bakterije.

Ove bakterije proizvode kratkolančane masne kiseline, koje mogu da pomognu u ublažavanju upalnih procesa u organizmu. Zdrava crijevna mikroflora značajna je i za imunitet jer podržava pravilan odgovor organizma na prijetnje i prirodne mehanizme kontrole oštećenih ćelija.

Šta da dodate u ovsenu kašu?

Dr Goj savjetuje da ovsenu kašu obogatite voćem, orašastim plodovima ili sjemenkama. Borovnice, maline i kupine sadrže mnogo antioksidanasa, koji pomažu u zaštiti ćelija od štetnog djelovanja slobodnih radikala.

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U činiju za doručak možete da dodate i orase, čija sjemenke ili bademe. Ljekar za Parade navodi da masne kiseline i druga jedinjenja prisutna u orašastim plodovima mogu da budu povezana sa manjim rizikom od hormonski zavisnih tumora, uključujući rak dojke.

Alternativa za ljubitelje slanog doručka

Osobe koje više vole slani doručak mogu da zamijene ovsene pahuljice biljnim izvorima proteina ili da ih kombinuju sa njima.

Dr Goj predlaže tofu kao alternativu prerađenim mesnim proizvodima koji se često jedu za doručak. Tofu sadrži visokokvalitetne proteine i izoflavone, biljna jedinjenja koja mogu da imaju zaštitnu ulogu kod hormonski zavisnih tumora.

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Uz takav obrok dobro je da dodate lisnato povrće, poput špinata. On je izvor folata, koji su važni za sintezu i popravku DNK. Ovsena kaša, bobičasto i drugo voće, orašasti plodovi i sjemenke mogu da budu jednostavna osnova svakodnevnog doručka.

Ipak, treba da imate na umu da nijedna pojedinačna namirnica sama po sebi ne štiti od raka, a ishrana je samo jedan od mnogih faktora koji utiču na rizik.

(Mondo)