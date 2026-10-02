Ovo piće je pun pogodak za imunitet: "Crveno zlato" u čaši, kiselo na jeziku i bogato antioksidansima

Sok od brusnice, iako ga zanemarujemo, može da bude vrijedan dodatak ishrani.

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Suprotno uvreženom mišljenju, nisu svi sokovi puni šećera i bez hranljivih sastojaka. Čist, nezaslađen sok od brusnice, ako se konzumira umjereno, može da ima koristi za zdravlje.

Prema navodima kanadske fondacije Heart and Stroke Foundation, preporučuje se konzumiranje oko pola čaše soka dnevno kako bi se održao dovoljno nizak nivo šećera u krvi. Koje još zdravstvene koristi možemo da imamo od soka od brusnice?

Sprečavanje infekcija mokraćnih puteva

Sok od brusnice sadrži proantocijanidine, koji mogu da pomognu u sprečavanju infekcija mokraćnih puteva tako što onemogućavaju bakterijama, poput ešerihije koli, da se pričvrste za njihove zidove.

Podrška zdravlju srca

Antioksidansi iz brusnice mogu da pomognu u smanjenju upale i nivoa lošeg LDL holesterola, što znači manji rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Bolje varenje

Sok od brusnice sadrži dijetna vlakna, koja povoljno utiču na varenje. Ona podstiču redovno pražnjenje crijeva, a mogu da pomognu i u smanjenju rizika od bolesti sistema za varenje, poput čira na želucu.

Podrška zdravlju usne duplje

Čist, nezaslađen sok od brusnice može povoljno da utiče na zdravlje usne duplje, sprečavajući bakterije odgovorne za nastanak zubnog plaka i karijesa da se pričvrste za zube.

Jačanje imuniteta

Sok od brusnice može da sadrži do 27 odsto preporučenog dnevnog unosa vitamina C, što može da doprinese jačanju imunskog sistema.

Podrška zdravlju zglobova

Antioksidansi iz soka od brusnice mogu povoljno da utiču na zdravlje tako što smanjuju ukupni nivo upale u organizmu, što može da pomogne u očuvanju zdravlja zglobova.

Kontrola tjelesne težine

Konzumiranje zaslađenog soka od brusnice može da dovede do porasta nivoa šećera u krvi i povećanja tjelesne težine, ali stručnjaci tvrde da nezaslađeni sok može da ima suprotan efekat.

Sve ovo zvuči primamljivo, ali treba imati na umu da sok od brusnice nije "čarobni lijek" za sve tegobe. Kao i uvijek, ključ zdravlja je u umjerenosti i uravnoteženoj ishrani. Ako imate bilo kakva pitanja o zdravlju, posavjetujte se sa ljekarom.

(Mondo)