Kako otjerati smrdibube daleko od kuće uz pomoć bijelog luka i karanfilića: Jeftin trik od kojeg odmah bježe

Smrdibube su tokom toplih jesenjih dana zaista prava dosadna napast, ali postoji prirodno rješenje kako da ih se riješite bez hemikalija. Potrebni su vam bijeli luk i karanfilić...

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Smrdibube tokom toplijih dana često ulaze u domove kroz prozore, terase i sitne otvore, a njihov neprijatan miris mnogima predstavlja veliki problem. Ako želite da ih otjerate bez upotrebe hemikalija, možete isprobati jednostavan trik sa bijelim lukom i karanfilićem.

Potrebno je samo da oljuštite nekoliko čenova bijelog luka i blago ih zgnječite kako bi pustili intenzivniji miris. Zatim u svaki čen zabodite nekoliko karanfilića i tako pripremljene glavice rasporedite na mjesta gdje se smrdibube najčešće pojavljuju, pored prozora, vrata, na terasi ili u blizini ulaza u kuću.

Kako ovaj trik djeluje

Jaka aroma bijelog luka i karanfilića djeluje odbojno na mnoge insekte, pa se ovaj prirodni trik često koristi kao jednostavna zaštita doma. Prednost ove metode je što je jeftina, ne sadrži štetne hemikalije i bezbjedna je za životnu sredinu.

Tokom toplih jesenjih dana, kada su smrdibube najaktivnije, ovakav prirodni mirisni štit može pomoći da ih držite dalje od kuće. Za bolji efekat, bijeli luk i karanfiliće povremeno zamijenite svježim, kako bi miris ostao dovoljno intenzivan.

Takođe, pored bijelog luka i karanfilića, korisno je postaviti mrežice na prozore i zatvoriti sitne pukotine oko vrata i prozora, jer tako smanjujete mogućnost da smrdibube uopšte uđu u dom.

(Mondo)