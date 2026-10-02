Zašto vam se zapušava samo jedna nozdrva: Razlog je sasvim prirodan, ali u jednom slučaju treba ići kod ljekara

Doktor objašnjava zbog čega se lijeva i desna nozdrva smjenjuju kada se prehladimo ili krene alergija.

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Ako ste nekada tokom prehlade primjetili da vam je jedna nozdrva potpuno zapušena, dok kroz drugu možete normalno da dišete, vjerovatno ste pomislili da je u pitanju samo posljedica sekreta i otoka sluzokože. Međutim, postoji još jedan razlog za ovu pojavu - i on nema veze samo sa prehladom.

Naime, nos ima svoj prirodni ritam koji se naziva nosni odnosno nazalni ciklus. Tokom dana nozdrve se smjenjuju u tome koja će biti prohodnija, dok se druga privremeno blago sužava.

Ljekar dr Amir Kan objasnio je ovaj fenomen, koji mnogi ljudi prvi put primjete upravo kada se prehlade.

Prema njegovom objašnjenju, krvni sudovi i tkivo unutar jedne nozdrve blago oteknu, dok druga ostaje prohodnija. Poslije nekoliko sati uloge se menjaju.

To znači da nije neobično da u jednom trenutku lakše dišemo na jednu stranu nosa, a nekoliko sati kasnije na drugu. Zdravstveni izvori takođe navode da je ovakva promjena normalan dio funkcionisanja nosa i da sama po sebi ne zahteva liječenje.

Ovaj proces ima svoju svrhu. Nos nije samo prolaz kroz koji vazduh ulazi u organizam - on ga zagrijava, vlaži i filtrira. Tokom nazalnog ciklusa, smjenjivanje prohodnosti pomaže sluzokoži da ostane dovoljno vlažna i da obavlja svoju zaštitnu funkciju.

Kada smo prehlađeni ili imamo alergiju, otok sluzokože i povećana količina sekreta mogu dodatno da pojačaju ovaj prirodni osjećaj zapušenosti. Zato tada mnogo jasnije primjećujemo ono što se u nosu inače događa gotovo neprimjetno.

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Zanimljivo je da na osjećaj zapušenosti može da utiče i položaj tijela. Kada legnemo, promjene u protoku krvi kroz tkiva nosa mogu dodatno da utiču na to koja će nozdrva biti prohodnija.

Ipak, postoji razlika između normalnog smjenjivanja nozdrva i stalne zapušenosti jedne strane. Ako je jedna nozdrva uporno blokirana i problem se ne mijenja tokom dana, uzrok može biti devijacija nosne pregrade ili drugi problem koji zahtjeva pregled.

Zato, sljedeći put kada primjetite da kroz jednu nozdrvu dišete mnogo lakše nego kroz drugu, ne mora da znači da se nešto neobično događa, prenosi Dnevnik. Vrlo je moguće da upravo posmatrate potpuno prirodan "raspored" rada svog nosa.

(Mondo)