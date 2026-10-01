Posadite ovu biljku početkom oktobra: Na proljeće će bašta biti prekrivena safirno plavim cvjetovima

Predivni plavi cvjetovi na proljeće obogatiće vašu baštu, a posebno se ističu smaragdno plavom bojom.

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Ako želite da vam bašta već u rano proljeće izgleda kao da je prekrivena plavim tepihom, početak oktobra je pravo vrijeme za sadnju jedne veoma zahvalne trajnice. Jetrenka ili obična jetrenka (Hepatica nobilis) sitna je biljka koja ne traži mnogo njege, dobro podnosi mraz i posebno lijepo uspijeva u sjenovitim dijelovima vrta.

Ova biljka možda nije među najupadljivijim baštenskim vrstama tokom većeg dijela godine, ali kada stigne proljeće, pokazuje svoj puni šarm. Već od marta pojavljuju se sitni cvjetovi najčešće plave i plavoljubičaste, odnosno safirne boje. Postoje i sorte sa bijelim i ružičastim cvjetovima.

Jetrenka cvjeta uglavnom od marta do aprila, a njeni cvjetovi privlače prve oprašivače. Niska je biljka, najčešće naraste svega 15 do 20 centimetara, dok tamnozeleni kožasti listovi formiraju lijepe rozete.

Posebno je zanimljiva za one dijelove bašte u kojima druge cvjetnice teško uspijevaju. Odgovaraju joj sjenka i polusjenka, pa je možete posaditi ispod drveća ili većeg žbunja. Kada se posadi u grupama, efekat je mnogo upečatljiviji. Nekoliko biljaka posađenih na razmaku od oko 15 do 20 centimetara vremenom može da formira gustu cvjetnu površinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda biljka jetrenka!

Kada je najbolje posaditi jetrenku?

Početak jeseni, odnosno septembar i oktobar, veoma je pogodan za sadnju. Zemlja je još topla poslije ljeta, a obično ima dovoljno vlage, pa biljka ima vremena da se ukorijeni prije dolaska hladnijeg vremena.

Idealno je da se sadnja obavi do sredine oktobra. Može se saditi i u rano proljeće, nakon otapanja zemlje, ali je jesenja sadnja praktična jer biljka do proljeća već može da se dobro ukorijeni.

Gdje će najbolje uspijevati?

Najvažnije je da izaberete odgovarajuće mjesto. Jetrenka ne voli jako sunce, već joj najviše odgovaraju sjenoviti i polusjenoviti dijelovi bašte. Odlično izgleda ispod listopadnog drveća, uz žbunje ili na mjestima koja su prirodno zaštićena od jakog podnevnog sunca.

Zemljište treba da bude plodno, humusno i dobro drenirano, ali istovremeno dovoljno vlažno. Ne prija joj zemljište u kojem se voda dugo zadržava, jer previše vlage može dovesti do propadanja korijena i rizoma.

Poslije sadnje oko biljke možete staviti tanak sloj malča od komposta, opalog lišća ili sitne kore. Tako će zemlja duže zadržavati vlagu i biće zaštićena od isušivanja.

Kako se njeguje?

Jetrenka nije zahtevna biljka. Tokom toplih i suvih perioda potrebno je povremeno zalivanje kako se zemlja ne bi potpuno osušila, ali bez pretjerivanja.

Što se prihrane tiče, uglavnom joj nije potrebno mnogo. Dovoljno je da joj jednom godišnje dodate zreo kompost ili kvalitetnu lisnjaču, najbolje u proljeće ili jesen.

Jedna od njenih najvećih prednosti je otpornost na hladnoću. Odrasle biljke uglavnom ne zahtijevaju posebno zimsko prekrivanje. Kod mladih sadnica tokom prve zime možete staviti sloj suvog lišća kao dodatnu zaštitu.

Ako imate sjenoviti kutak u bašti u kojem druge biljke ne uspijevaju najbolje, ova mala trajnica može biti zanimljivo rješenje. Uz malo njege, već početkom proljeća može da ga pretvori u pravo malo more plavih i ljubičastih cvjetova.