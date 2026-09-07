Šta da zasadite u jesen za spektakularnu baštu na proljeće? Lukovice su cvjetne zvijezde, a ovo su glavna pravila

Imate vremena da pripremite baštu za proljeće, a ovo cvijeće se sadi u jesen za spektakularnu baštu.

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Baš kada se većina bašte priprema za zimski odmor, vrijeme je da posadite lukovice koje će na proljeće donijeti prve talase boja, a vi uživati u šarenilu cvijeća.

Tulipani, narcisi, zumbuli i krokusi ne sade se u proljeće, već u jesen. Lukovicama je potreban period hladnoće u zemlji kako bi završile mirovanje, razvile korijen i na vrijeme procvjetale čim stigne proljeće.

Zašto se lukovice sade u jesen?

Jesenje lukovice tokom zime prolaze kroz prirodan period mirovanja. Nakon sadnje razvijaju korijen prije nego što se zemlja zamrzne, a zatim ih tokom hladnih mjeseci štite zemlja, snijeg i opalo lišće. Sa dolaskom toplijih dana počinju ubrzano da rastu i cvjetaju.

Kada je najbolje vrijeme za sadnju?

Većinu jesenjih lukovica možete saditi od kraja septembra do novembra, a u slučaju duge i blage jeseni sadnja je moguća i početkom decembra. Važnije od tačnog datuma je da zemlja bude dovoljno hladna, ali ne i zamrznuta.

Opšte pravilo je da se lukovice sade na dubinu dva do tri puta veću od njihove visine. Tačan termin može se razlikovati za nedjelju ili dvije, u zavisnosti od vremenskih uslova i područja.

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Lale ili tulipani

Tulipane sadite uglavnom u oktobru i novembru, kada temperatura zemljišta padne ispod 10 stepeni. Nemojte ih saditi prerano, dok je zemlja još topla, kako ne bi prerano krenuli da klijaju.

Lukovice se sade na dubinu od10 do 15 centimetara, na razmaku od oko 15 centimetara. Najviše im odgovaraju sunčani položaji i dobro drenirano, humusno zemljište.

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Narcisi

Narcisi se sade nešto ranije, od sredine septembra do kraja novembra, a po blagom vremenu i početkom decembra. Sadite ih na dubinu od 12 do 15 centimetara, sa razmakom od 5 do 10 centimetara.

Odgovaraju im sunčani i polusjenoviti položaji, ali izbjegavajte teška i vlažna zemljišta, jer u njima lukovice mogu istrunuti.

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Zumbuli

Zumbule sadite od sredine septembra do kraja novembra, kada je zemlja dovoljno hladna, ali još nije zamrznuta.

Lukovice postavite na dubinu od 12 do 15 centimetara, sa najmanje 10 centimetara razmaka, tako da ravni dio iz kojeg kreće korijenje bude okrenut nadole. Najbolje uspijevaju na sunčanom mjestu i u dobro dreniranom zemljištu.

Cvetna bašta

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Krokusi

Termin sadnje zavisi od vrste. Jesenji krokusi sade se od avgusta do oktobra, dok se proljećni krokusi sade od septembra do novembra.

Sadite ih na dubinu od 6 do 10 centimetara, u dobro drenirano zemljište. Nakon sadnje možete površinu posuti tankim slojem pijeska.

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Koje još lukovice možete saditi u jesen?

Pored tulipana, narcisa, zumbula i krokusa, u jesen možete saditi i visibabe, ljiljane, perunike, đurđevke, frezije, muskari (grožđani zumbul) i ukrasni luk (Allium).

Visibabama posebno odgovara humusno zemljište sa dovoljno vlage, slično šumskim uslovima, dok većini ostalih vrsta najviše prija dobro drenirano zemljište.

Pogledajte u našoj galeriji kako izgleda moćni ukrasni sljez:

Kako pripremiti zemljište?

Prije sadnje zemlju prekopajte do dubine od20 do 30 centimetara i dobro je rastresite. Dodajte zreo kompost ili dobro pregorio stajnjak, ali nikada svjež, jer može oštetiti mlado korijenje.

Izaberite mjesto na kojem se voda ne zadržava. Ako je zemljište teško i glinovito, dodajte pijesak ili drugi materijal koji će poboljšati drenažu.

Nakon sadnje lukovice dobro zalijte jednom. Tokom zime im uglavnom nije potrebno dodatno zalijevanje, osim ako je jesen neuobičajeno suva.

Nemate baštu? Posadite lukovice u saksije

Zumbule, narcise, frezije i jagorčevine možete uzgajati i u saksijama. Poslije sadnje potrebno je da tokom zime budu na hladnom mjestu, što je praktično rješenje za balkon ili dom.

Na taj način i bez bašte možete dočekati proljeće sa sopstvenim, mirisnim cvijećem.