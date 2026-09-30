Najmanji pripadnik Nacionalne garde Meksika: Čivava Komando osvojila internet (VIDEO)

Upoznajte Komanda, sićušnu čivavu koja je postala najmanji i jedan od najneobičnijih pripadnika Nacionalne garde Meksika.

Izvor: Screenshot/Youtube/APT

Ovaj 13-mjesečni pas težak je svega sedam kilograma i visok 21 centimetar. Tokom obuke sa pripadnicima Nacionalne garde u Meksiko Sitiju nosi posebno prilagođenu taktičku opremu, zaštitne naočare i kacigu opremljenu malom kamerom.

Komando je udomljen prije otprilike šest mjeseci, nakon što stariji bračni par više nije bio u mogućnosti da se brine o njemu. Nakon toga je doveden u Nacionalnu gardu, gdje je obučen za rad sa građanima. Pojavljuje se na građanskim događajima, školskim aktivnostima i javnim ceremonijama.

Za razliku od većih pasa koji se obično povezuju sa vojnom i policijskom službom, Komandova glavna uloga je da pomogne pripadnicima Nacionalne garde u uspostavljanju kontakta sa građanima. Zvaničnici Nacionalne garde navode da njegovo prisustvo doprinosi prijatnijoj komunikaciji policajaca sa porodicama.

Komando se takođe obučava za akcije potrage i spasavanja, iako se ne koristi za specijalizovane zadatke otkrivanja i operativne aktivnosti koje obavljaju veći službeni psi. Nacionalna garda Meksika ima oko 350 pasa, među kojima su belgijski ovčari malinoa, njemački ovčari, holandski ovčari, labradori, kao i meksički bezdlaki pas.

Komando je nedavno učestvovao na paradi povodom Dana nezavisnosti u Meksiko Sitiju, nakon čega je privukao veliku pažnju na internetu.

(Mondo)