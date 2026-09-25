Dreser pasa izdvojio 5 rasa koje najčešće grizu: "Nisu one krive, već ljudi"

Dreser pasa otkriva koje rase mogu da budu zahtijevne za vlasnike jer su sklonije ugrizima.

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Iako pse s razlogom zovemo čovjekovim najboljim prijateljima, neke rase mogu biti zahtijevne za neiskusne vlasnike. Na ponašanje psa, uključujući i ugrize, često utiče način na koji se ljudi prema njemu ophode.

Kejsi Rej, američki stručnjak za ponašanje pasa, izdvojio je pet rasa za koje smatra da mogu biti sklonije ugrizima. Naglasio je da ne želi da okrivi pse, već da objasni kako okruženje, odgoj, genetika i obuka utiču na njihovo ponašanje. Njegova lista predstavlja lično mišljenje i iskustvo, a ne statistički poredak učestalosti ugriza.

5. Njemački ovčar

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Njemački ovčari poznati su po odanosti i zaštitničkom ponašanju. Snažni su, inteligentni i hrabri, ali mogu biti i tvrdoglavi. Rej smatra da je rast popularnosti rase tokom decenija podstakao neodgovoran uzgoj, što se, prema njegovim riječima, može odraziti na zdravlje i temperament pojedinih pasa.

4. Džek Rasel terijer

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Malen, energičan i inteligentan, džek Rasel terijer može biti vrlo glasan, uporan i neustrašiv. Rej upozorava da njegov snažan lovački nagon i velika potreba za aktivnošću mogu dovesti do frustracije, a ponekad i do ugriza. Zato mu je, kaže, potrebna dosljedna obuka i dovoljno aktivnosti.

3. Koker španijel

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Koker španijel mnogima djeluje kao iznenađenje na ovoj listi. Poznat je kao veseo i nježan pas koji se vezuje za ljude, ali Rej skreće pažnju na moguća bolna oboljenja ušiju. Ako pas ima upalu koju vlasnik nije primijetio, povlačenje za uvo može da izazove reakciju zbog bola. U takvoj situaciji, naglašava, pas ne grize bez razloga.

2. Border koli

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Border koli poznat je po inteligenciji, upornosti i velikoj energiji. Prema Rejevim riječima, problemi mogu da nastanu kada nema dovoljno fizičke aktivnosti i mentalnih izazova. Njegov pastirski nagon takođe može doći do izražaja u kućnom okruženju.

1. Čivava

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Na prvo mjesto svoje liste Rej je stavio čivavu. Smatra da vlasnici ove male pse često previše štite, a pritom im ne postavljaju jasne granice. Zbog straha i stresa mogu burno da reaguju. Rej dodaje da nošenje psa u naručju ne može da zamijeni obuku. Čivava, bez obzira na veličinu, ima potrebe kao i svaki drugi pas.

(MONDO)