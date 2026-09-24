Usne vam stalno pucaju iako koristite balzam? Razlog nije samo hladnoća

Obratite pažnju na navike koje se tiču zdravlja i njege usana. Možda nije samo hladnoća krivac za to što su ispucale.

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Čim zahladni, suve i ispucale usne postaju čest problem, pa balzam počinjemo da nanosimo nekoliko puta dnevno. Ipak, ako su usne stalno zategnute, perutaju se ili pucaju uprkos njezi, razlog možda nije samo hladan vazduh.

Na stanje usana mogu uticati suv vazduh, vjetar i sunce, ali i neke svakodnevne navike, proizvodi koje koristimo, pa čak i određeni problemi sa kožom.

Najčešću grešku pravimo nesvjesno

Kada osjetimo da su nam usne suve, prirodna reakcija je da ih oblizujemo. Problem je što time ne rješavamo suvoću, već možemo dodatno da je pogoršamo.

Pljuvačka kratkotrajno navlaži površinu usana, ali njeno isparavanje može dodatno isušiti kožu, dok enzimi iz pljuvačke mogu da je iritiraju. Tako nastaje začarani krug: usne su suve, oblizujemo ih, postaju još iritiranije, pa ponovo osjećamo potrebu da ih navlažimo.

balzam za usne

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Ni svaki balzam nije dobar izbor

Ako balzam pecka, hladi ili izaziva neprijatan osjećaj odmah nakon nanošenja, to nije znak da „radi bolje“. Dermatolozi preporučuju da se kod ispucalih usana izbjegavaju sastojci koji mogu dodatno da iritiraju kožu, među kojima su mentol, kamfor, eukaliptus, mirisi i različite arome.

Umjesto toga, birajte jednostavne, neutralne formule bez mirisa. Petrolatum, mineralna ulja, ceramidi, dimetikon i šea puter među sastojcima su koje dermatolozi navode kao korisne za njegu suvih i ispucalih usana.

Preskočite piling dok su usne ispucale

Perutanje može da stvori potrebu da ljuspice uklonimo pilingom, četkicom ili čak prstima. Ipak, kada je kožna barijera već oštećena, dodatno trljanje može da napravi više štete nego koristi.

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Umjesto skidanja ljuspica, bolje je usne zaštititi slojem neutralne masti ili balzama i pustiti kožu da se postepeno oporavi.

Obratite pažnju i na vazduh u domu

Kada počne grejna sezona, vazduh u zatvorenim prostorijama može biti suv, što dodatno pogoduje isušivanju kože i usana. Ovlaživač vazduha može biti koristan ako je vazduh u prostoriji izrazito suv, posebno tokom noći.

Pomaže i jednostavna navika da tokom dana unosimo dovoljno tečnosti, umjesto da čekamo da osjetimo žeđ.

Kada suve usne ipak nisu samo posljedica vremena?

Ako se usne uporno suše, pucaju, crvene ili bole i pored pravilne njege, uzrok može biti i kontaktna alergija, ekcem, infekcija, reakcija na lijek ili drugo dermatološko stanje.

ispucale usne

Izvor: Shutterstock

Zato problem koji traje nedjeljama ne treba beskonačno rješavati novim balzamima. Američka akademija za dermatologiju savjetuje pregled dermatologa ako se stanje ne poboljša nakon dvije do tri nedjelje pravilne njege.

Najjednostavnija rutina je često najbolja

Kod suvih i ispucalih usana ne treba gomilati proizvode. Blag balzam ili mast bez mirisa nanesite nekoliko puta dnevno i pred spavanje, ne oblizujte usne, nemojte skidati ljuspice i zaštitite ih od sunca kada ste napolju. Za veoma suve usne dermatolozi posebno preporučuju gušće masti poput bijelog petrolatuma, koji duže zadržava vlagu.

Ako se problem stalno vraća, umjesto da samo dodajete još jedan proizvod u neseser, pokušajte da otkrijete šta ga pokreće. Nekada je upravo promjena proizvoda ili prekid jedne naizgled bezazlene navike ono što napravi najveću razliku.