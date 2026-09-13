Najbolji recept za langoš: Mekan iznutra, hrskav spolja, a zbog jednog sastojka ne upija mnogo ulja

Otkrijte najbolji recept za langoše koji se ne upijaju u ulje, idealni za doručak ili užinu.

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Miris toplog langoša mnoge će odmah podsjetiti na vašare i izlete. Ovo popularno mađarsko pecivo lako možete napraviti i kod kuće, a zahvaljujući jogurtu u tijestu ostaje posebno mekano.

Kada se isprži, langoš dobija hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana. Najčešće se služi premazan bijelim lukom, uz kečap i rendani sir.

Sastojci

Za tijesto:

500 g brašna

pola kocke svježeg kvasca

200 ml mlijeka, po potrebi

150 g jogurta

1 kašičica soli

pola kašičice sode bikarbone

ulje za prženje

Za premaz:

bijeli luk

kečap

rendani sir

Kako se pravi langoš

1. Pripremite kvasac

U 100 ml mlakog mlijeka izmrvite svježi kvasac, pa dodajte kašiku brašna. Sve promiješajte, pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu 15 do 20 minuta. Kvasac je spreman kada počne da se aktivira i napravi pjenu.

2. Umijesite tijesto

U većoj posudi sjedinite brašno, sodu bikarbonu i so. Dodajte pripremljeni kvasac, preostalo mlijeko i jogurt, a zatim umijesite glatko i mekano tijesto.

Mlijeko nemojte odjednom sipati, već ga dodajite postepeno jer potrebna količina može zavisiti od vrste brašna. Tijesto treba da bude dovoljno mekano, ali i kompaktno kako bi moglo da se oblikuje.

3. Ostavite tijesto da naraste

Posudu prekrijte krpom i ostavite tijesto na toplom mjestu oko 20 do 30 minuta. Kada se vidno uveća, spremno je za naredni korak.

4. Oblikujte langoše

Od tijesta odvajajte komade, pa ih rukama razvlačite u tanke, nepravilne krugove. Sredinu možete napraviti nešto tanjom, dok bi ivice trebalo da ostanu malo deblje.

5. Ispržite tijesto

U dubljem tiganju zagrijte veću količinu ulja. Langoše stavljajte u dobro zagrijano ulje i pržite sa obje strane dok ne dobiju zlatnu boju.

Nemojte stavljati previše tijesta odjednom, jer će se temperatura ulja spustiti, zbog čega bi tijesto moglo da upije više masnoće.

6. Dodajte premaz

Pržene langoše izvadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak ulja. Dok su još topli, premažite ih bijelim lukom, stavite kečap i pospite rendanim sirom.

Savjet: Ako želite izraženiji ukus bijelog luka, sitno ga izgnječite i pomiješajte sa vrlo malo vode. Dobijenom smjesom premažite vruć langoš.