Kako da rastegnete tijesne cipele? 5 jednostavnih trikova koji mogu da pomognu

Kako rastegnuti tijesne cipele kod kuće? Saznajte koji trikovi mogu pomoći da obuća bude udobnija i kada je bolje otići kod obućara.

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Kupili ste savršen par cipela, čizama ili patika, ali ste poslije nekoliko nošenja shvatili da vas stežu i žuljaju? Blago tijesna obuća često može da se prilagodi stopalu uz nekoliko jednostavnih trikova, bez odlaska kod obućara.

Ipak, važno je znati da nijedna metoda ne može čudesno da poveća obuću za nekoliko brojeva. Ako su cipele značajno manje nego što vam je potrebno, najbolje rješenje je da ih zameijnite za odgovarajuću veličinu.

Postepeno razgazite obuću

Jedan od najjednostavnijih i najbezbjednijih načina jeste da novu obuću postepeno prilagodite obliku stopala.

Obujte deblje čarape, a zatim nosite cipele po kući 15 do 30 minuta dnevno. Ako ne osjećate jak bol ili pritisak, vrijeme nošenja možete postepeno da produžavate tokom narednih dana.

Kod mnogih modela nekoliko dana ovakvog razgaživanja dovoljno je da materijal omekša i malo se prilagodi stopalu.

Probajte sprej ili pjenu za rastezanje obuće

U prodavnicama obuće i drogerijama mogu se pronaći sprejevi i pjene namijenjeni rastezanju obuće.

Preparat se obično nanosi na unutrašnji dio cipele, posebno na mjesta koja stvaraju pritisak - kod prstiju, malog prsta, pete ili izražene kosti na stopalu.

Nakon nanošenja obujte obuću preko debljih čarapa i nosite je onoliko dugo koliko preporučuje proizvođač preparata. Po potrebi se postupak može ponoviti.

Prije upotrebe provjerite uputstvo i, naročito kod osjetljivih materijala, isprobajte proizvod na manje vidljivom dijelu obuće.

Bele patike

Izvor: Shutterstock

Koristite kalup za rastezanje cipela

Kalupi za rastezanje obuće mogu biti praktično rješenje kada vas cipela steže na određenom mjestu.

Kalup se postavlja unutar obuće, a zatim se postepeno širi kako bi napravio nešto više prostora u problematičnom dijelu. Kod nekih modela moguće je dodatno rastezanje upravo na mjestu gdje cipela pritiska prste ili bočnu stranu stopala.

Najvažnije je da kalup ne širite naglo. Rastezanje treba da bude postepeno kako se obuća ne bi deformisala ili oštetila.

Fen za kosu može da omekša materijal

Toplota može učiniti neke materijale mekšim i elastičnijim, pa fen za kosu može pomoći kod blago tijesne obuće.

Obujte deblje čarape, a zatim fenom kratko zagrijavajte dio obuće koji vas steže. Držite fen na bezbjednoj udaljenosti i nemojte koristiti najvišu temperaturu.

Nakon zagrijavanja nastavite da nosite obuću nekoliko minuta, odnosno dok se materijal ne ohladi.

Budite posebno oprezni sa temperaturom. Previše toplote može oštetiti kožu, ljepilo i završnu obradu obuće. Ovaj trik nije pogodan za sve materijale, pa prvo provjerite preporuke proizvođača.

Fen za kosu

Izvor: voffka23/Shutterstock

Ne pokušavajte sa vrelom parom

Para i visoka temperatura mogu omekšati neke materijale, ali direktno izlaganje obuće vreloj pari nije metoda koju treba olako primjenjivati kod kuće.

Vlaga i toplota mogu promijeniti oblik obuće, oštetiti ljepilo ili ostaviti tragove na materijalu. Posebno treba biti oprezan kod obuće od kože, antilopa, lakovanih materijala i modela sa ukrasima.

Ako obuća zahtijeva ozbiljnije rastezanje, sigurnija opcija je kalup ili pomoć profesionalnog obućara.

Kada je bolje otići kod obućara?

Ako su cipele izrađene od lakovane kože, imaju ukrasne detalje, složenu konstrukciju ili su veoma skupe, eksperimenti kod kuće mogu napraviti više štete nego koristi.

U takvim slučajevima najbolje je obratiti se profesionalnom obućaru. On može procijeniti materijal i koristiti odgovarajuće alate za rastezanje bez nepotrebnog rizika od oštećenja.

Žena kupuje obuću

Izvor: Shutterstock

Ne nosite obuću koja izaziva jak bol

Ako vas cipele stežu toliko da izazivaju jak bol, trnjenje prstiju, utrnulost ili ozbiljne žuljeve, nemojte pokušavati da ih "razgazite" na silu.

Dugotrajno nošenje premale ili neodgovarajuće obuće može doprinijeti različitim problemima sa stopalima, uključujući bolna zadebljanja, žuljeve i urastanje noktiju.

Zato je najvažnije da obuća bude odgovarajuće veličine i da vam bude udobna, piše Glossy. Nijedan modni trend niti povoljna kupovina nisu vrijedni toga da cijeli dan trpite bol zbog tijesnih cipela.