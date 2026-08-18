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Ana Ivanović pokazala hit sandale ovog ljeta: Nose ih sve trendseterke, a cijena će vas iznenaditi

Ana Ivanović pokazala hit sandale ovog ljeta: Nose ih sve trendseterke, a cijena će vas iznenaditi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ana Ivanović pokazala je moderne mrežaste sandale koje su postale hit među trendseterkama. Popularni model košta oko 135 dolara i osvaja društvene mreže.

Ana Ivanović za gumenjake sandale dala 14000 dinara Izvor: Ig printscreen / anaivanovic

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović trenutno odmara na luksuznoj destinaciji, odakle svakodnevno objavljuje fotografije i detalje iz privatnog života na društvenim mrežama.

Nakon što je nedavno objavila fotografije u kupaćem kostimu, a potom i nekoliko romantičnih ljetnih izdanja, pažnju njenih pratilaca ovoga puta privukao je modni detalj koji nije prošao nezapaženo.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Ana se odlučila za moderne mrežaste sandale koje već mjesecima dominiraju modnim trendovima i koje rado nose influenserke i trendseterke širom svijeta.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Riječ je o modelu izrađenom od gume, koji se ističe neobičnim dizajnom i udobnošću, a prema navodima stranih modnih portala, prodaje se po cijeni od oko 135 dolara.

Minimalistički ljetni stajling bivše teniserke još jednom je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje pratioci redovno komentarišu njen besprijekoran stil i eleganciju.

Iako je posljednjih mjeseci u centru pažnje i zbog privatnog života, Ana Ivanović nastavlja da inspiriše ljubitelje mode kombinacijama koje spajaju jednostavnost, udobnost i aktuelne trendove.

Izvor: Instagram/anaivanovic

Na mrežama se često mnogi šale da su "ovakve 'gumenjake' ranije nosile bake po plažama, kada ulaze u vodu", no čini se da Anu ove priče ne dotiču. 

(MONDO)

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Tagovi

Ana Ivanović cipele moda

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