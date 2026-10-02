Kako se pravi domaće vino od grožđa iz dvorišta: Stari recept za čašu punu slatkog i bogatog ukusa

Iskoristite vinovu lozu u dvorištu i napravite ukusno i slatko domaće crno vino. Recept je jednostavan, a dobićete dragoceni napitak...

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Ako u dvorištu imate nekoliko čokota vinove loze, ne morate svo grožđe pojesti ili pretvoriti u sok. Od zrelih, zdravih bobica možete napraviti i domaće vino po jednostavnom tradicionalnom postupku. Ne traži mnogo sastojaka, ali zahtijeva strpljenje, čiste posude i nekoliko važnih koraka.

Najljepše je kada se koristi potpuno zrelo grožđe koje je ubrano po suvom vremenu. Za domaće vino najvažnije je da bobice budu zdrave i bez plijesni i truleži, jer kvalitet grožđa u velikoj mjeri određuje kakvo će biti vino. Od ove količine dobija se oko 8 do 10 litara vina.

Za početak nemojte dodavati sav šećer. Količina zavisi od slasti grožđa, pa je najbolje prvo izmjeriti šećer u širi refraktometrom ili moštomjerom.

Sastojci

15 kg potpuno zrelog grožđa

1 do 2 kg šećera, po potrebi

1 litar vode, samo ako je potrebno korigovati veoma kiselu i koncentrovanu širu

Priprema

Korak 1: Pripremite grožđe

Uberite zdrave i potpuno zrele grozdove. Odstranite trule, pljesnive ili oštećene bobice, a zatim grožđe izmuljajte tako da bobice puknu i puste sok.

Kod crnog i crvenog grožđa pokožica se ostavlja u soku tokom početne fermentacije, jer upravo ona daje vinu boju, aromu i dio tanina.

Korak 2: Stavite grožđe na vrenje

Izmuljano grožđe stavite u veliku, dobro opranu i dezinfikovanu posudu. Nemojte je puniti do vrha, jer se tokom burne fermentacije stvaraju pjena i ugljen-dioksid.

Posudu pokrijte tako da gas može da izlazi. Tokom prvih nekoliko dana pokožica i čvrsti dijelovi grožđa mogu isplivati na površinu, pa ih čistom lopaticom ili kašikom potiskujte nazad u sok jednom do dva puta dnevno.

Korak 3: Procedite širu

Poslije nekoliko dana, kada fermentacija aktivno počne, procedite masu kroz čistu gazu ili odgovarajuću presu za grožđe.

Dobijenu širu sipajte u čistu posudu za dalju fermentaciju. Ako želite vino sa više boje i izraženijim ukusom, trajanje kontakta sa pokožicom može biti duže, ali tada treba pažljivo pratiti fermentaciju.

Korak 4: Dodajte šećer samo ako je potreban

Širu prvo probajte i, još bolje, izmjerite njen sadržaj šećera. Ako je grožđe dovoljno slatko, dodatni šećer možda uopšte neće biti potreban.

Ako se šećer dodaje, najbolje je da se prethodno rastvori u malo soka, pa da se ta smjesa vrati u posudu. Nemojte dodavati veliku količinu odjednom.

Korak 5: Pustite vino da prevri

Sada posudu zatvorite vrenjačom koja omogućava da ugljen-dioksid izlazi, a sprečava ulazak vazduha i nečistoća.

Ostavite vino na stabilnoj temperaturi, najbolje oko 18 do 25 stepeni, dok traje fermentacija. Kada se mjehurići značajno prorede i talog počne da se formira na dnu, vino je spremno za pretakanje.

Korak 6: Pretočite vino

Pažljivo pretočite vino sa taloga u čistu posudu, bez mućkanja sedimenta sa dna.

Posudu napunite što više kako bi iznad vina ostalo što manje vazduha i ponovo postavite vrenjaču. Ostavite ga još nekoliko nedjelja da se smiri i izbistri.

Ako se ponovo pojavi veća količina taloga, vino možete još jednom pažljivo pretočiti.

Korak 7: Sipajte u flaše

Kada je fermentacija završena i vino se izbistrilo, sipajte ga u potpuno čiste flaše.

Dobro ih zatvorite i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.

Bonus trik za domaće vino

Najveća greška je dodavanje šećera "od oka". Ako imate mogućnost, izmjerite šećer u širi prije dodavanja bilo čega.

Tako ćete mnogo bolje znati koliko je grožđe slatko i izbjeći previše slatko vino ili nepotrebno povećavanje količine alkohola.

I još nešto važno: tokom aktivnog vrenja vino nikada nemojte zatvarati potpuno hermetički. Fermentacijom nastaje ugljen-dioksid i gas mora imati gdje da izađe. Zato se koristi vrenjača.