logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za ćufte sa mladim kupusom iz rerne: Sočne, u saftu i savršene uz sir i salatu

Recept za ćufte sa mladim kupusom iz rerne: Sočne, u saftu i savršene uz sir i salatu

Izvor Stvar ukusa
0

Kako da napravite ćufte sa mladim kupusom? Recept u saftu i sa začinima potpuno će vas osvojiti, savršen je za ručak...

Recept za ćufte sa mladim kupusom iz rerne Izvor: Youtube/Printscreen/richtigerezepte

Ako volite domaća jela iz rerne koja se praktično sama pripremaju, ovaj recept za ćufte sa mladim kupusom biće pravo otkriće. Ćufte ostaju mekane i sočne, dok mladi kupus upija saft od mesa i paradajza i postaje toliko ukusan da će se tražiti porcija više. Najljepše se služi toplo, uz komad svježeg hljeba, domaći sir i jednostavnu salatu od paradajza ili krastavca.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: ćufte
  • Porcije / količina: 4
  • Energetska vrijednost po porciji: 520 kcal
  • Vrijeme pripreme: 25 min
  • Vrijeme termičke obrade: 60 min
  • Ukupno vrijeme: 85 min

Sastojci

Za ćufte:

  • 500 g mljevenog mesa
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 jaje
  • 3 kašike prezli
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 kašičica slatke aleve paprike
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • malo peršuna
  • 2 kašike ulja

Za kupus i saft:

  • 1 manja glavica mladog kupusa, oko 1 kg
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 2 kašike ulja
  • 300 ml pasiranog paradajza
  • 250 ml vode
  • 1 kašičica slatke aleve paprike
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • 1 lovorov list

Za serviranje:

  • domaći ili feta sir
  • svježa salata po želji

Priprema

Korak 1: Pripremite smjesu za ćufte

Sitno isjeckajte 1 glavicu crnog luka i 2 čena bijelog luka. U većoj posudi sjedinite 500 g mljevenog mesa, pripremljeni luk i bijeli luk, 1 jaje i 3 kašike prezli.

Dodajte jednu kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i malo sjeckanog peršuna. Sve dobro umijesite rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Korak 2: Oblikujte ćufte

Navlažite ruke vodom i od pripremljene smjese oblikujte manje ćufte približno jednake veličine. Nemojte ih praviti prevelike kako bi se lijepo ispekle i ostale sočne.

Korak 3: Pripremite mladi kupus

Isijecite oko 1 kg mladog kupusa na krupnije komade. Očistite još 1 glavicu crnog luka i 1 šargarepu, pa luk sitno isjeckajte, a šargarepu izrendajte.

U većem tiganju zagrijte 2 kašike ulja, pa kratko propržite luk i šargarepu. Dodajte sječeni mladi kupus i dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da počne da omekšava.

Korak 4: Napravite saft

Dodajte 300 ml pasiranog paradajza, 250 ml vode, 1 kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i 1 lovorov list. Sve dobro promiješajte i kuvajte nekoliko minuta.

Korak 5: Sjedinite kupus i ćufte

Prebacite pripremljeni kupus u veću vatrostalnu posudu. Rasporedite ćufte preko kupusa i sve prelijte saftom iz tiganja.

Korak 6: Pecite u rerni

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i stavite je u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 40 minuta.

Zatim pažljivo skinite foliju, smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite još oko 20 minuta, dok ćufte ne dobiju lijepu zlatnu boju, a kupus ne postane mekan i sočan.

Bonus trik:

Ako želite posebno ukusan saft, u sos dodajte prstohvat šećera. On će ublažiti kiselost paradajza i lijepo zaokružiti ukus cijelog jela.

Ćufte sa mladim kupusom poslužite dok su tople, uz komad sira i svježu salatu. Kupus će upiti sokove od mesa i paradajza, pa će upravo saft biti ono zbog čega ćete željeti da umačete hljeb u svaki zalogaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA