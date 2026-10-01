Recept za ćufte sa mladim kupusom iz rerne: Sočne, u saftu i savršene uz sir i salatu

Kako da napravite ćufte sa mladim kupusom? Recept u saftu i sa začinima potpuno će vas osvojiti, savršen je za ručak...

Izvor: Youtube/Printscreen/richtigerezepte

Ako volite domaća jela iz rerne koja se praktično sama pripremaju, ovaj recept za ćufte sa mladim kupusom biće pravo otkriće. Ćufte ostaju mekane i sočne, dok mladi kupus upija saft od mesa i paradajza i postaje toliko ukusan da će se tražiti porcija više. Najljepše se služi toplo, uz komad svježeg hljeba, domaći sir i jednostavnu salatu od paradajza ili krastavca.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: ćufte

ćufte Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 520 kcal

520 kcal Vrijeme pripreme: 25 min

25 min Vrijeme termičke obrade: 60 min

60 min Ukupno vrijeme: 85 min

Sastojci

Za ćufte:

500 g mljevenog mesa

1 glavica crnog luka

1 jaje

3 kašike prezli

2 čena bijelog luka

1 kašičica slatke aleve paprike

so po ukusu

biber po ukusu

malo peršuna

2 kašike ulja

Za kupus i saft:

1 manja glavica mladog kupusa, oko 1 kg

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

2 kašike ulja

300 ml pasiranog paradajza

250 ml vode

1 kašičica slatke aleve paprike

so po ukusu

biber po ukusu

1 lovorov list

Za serviranje:

domaći ili feta sir

svježa salata po želji

Priprema

Korak 1: Pripremite smjesu za ćufte

Sitno isjeckajte 1 glavicu crnog luka i 2 čena bijelog luka. U većoj posudi sjedinite 500 g mljevenog mesa, pripremljeni luk i bijeli luk, 1 jaje i 3 kašike prezli.

Dodajte jednu kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i malo sjeckanog peršuna. Sve dobro umijesite rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Korak 2: Oblikujte ćufte

Navlažite ruke vodom i od pripremljene smjese oblikujte manje ćufte približno jednake veličine. Nemojte ih praviti prevelike kako bi se lijepo ispekle i ostale sočne.

Korak 3: Pripremite mladi kupus

Isijecite oko 1 kg mladog kupusa na krupnije komade. Očistite još 1 glavicu crnog luka i 1 šargarepu, pa luk sitno isjeckajte, a šargarepu izrendajte.

U većem tiganju zagrijte 2 kašike ulja, pa kratko propržite luk i šargarepu. Dodajte sječeni mladi kupus i dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da počne da omekšava.

Korak 4: Napravite saft

Dodajte 300 ml pasiranog paradajza, 250 ml vode, 1 kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i 1 lovorov list. Sve dobro promiješajte i kuvajte nekoliko minuta.

Korak 5: Sjedinite kupus i ćufte

Prebacite pripremljeni kupus u veću vatrostalnu posudu. Rasporedite ćufte preko kupusa i sve prelijte saftom iz tiganja.

Korak 6: Pecite u rerni

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i stavite je u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 40 minuta.

Zatim pažljivo skinite foliju, smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite još oko 20 minuta, dok ćufte ne dobiju lijepu zlatnu boju, a kupus ne postane mekan i sočan.