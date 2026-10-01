Recept za ćufte sa mladim kupusom iz rerne: Sočne, u saftu i savršene uz sir i salatu

Kako da napravite ćufte sa mladim kupusom? Recept u saftu i sa začinima potpuno će vas osvojiti, savršen je za ručak...
Ako volite domaća jela iz rerne koja se praktično sama pripremaju, ovaj recept za ćufte sa mladim kupusom biće pravo otkriće. Ćufte ostaju mekane i sočne, dok mladi kupus upija saft od mesa i paradajza i postaje toliko ukusan da će se tražiti porcija više. Najljepše se služi toplo, uz komad svježeg hljeba, domaći sir i jednostavnu salatu od paradajza ili krastavca.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: ćufte
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 520 kcal
- Vrijeme pripreme: 25 min
- Vrijeme termičke obrade: 60 min
- Ukupno vrijeme: 85 min
Sastojci
Za ćufte:
- 500 g mljevenog mesa
- 1 glavica crnog luka
- 1 jaje
- 3 kašike prezli
- 2 čena bijelog luka
- 1 kašičica slatke aleve paprike
- so po ukusu
- biber po ukusu
- malo peršuna
- 2 kašike ulja
Za kupus i saft:
- 1 manja glavica mladog kupusa, oko 1 kg
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 2 kašike ulja
- 300 ml pasiranog paradajza
- 250 ml vode
- 1 kašičica slatke aleve paprike
- so po ukusu
- biber po ukusu
- 1 lovorov list
Za serviranje:
- domaći ili feta sir
- svježa salata po želji
Priprema
Korak 1: Pripremite smjesu za ćufte
Sitno isjeckajte 1 glavicu crnog luka i 2 čena bijelog luka. U većoj posudi sjedinite 500 g mljevenog mesa, pripremljeni luk i bijeli luk, 1 jaje i 3 kašike prezli.
Dodajte jednu kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i malo sjeckanog peršuna. Sve dobro umijesite rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
Korak 2: Oblikujte ćufte
Navlažite ruke vodom i od pripremljene smjese oblikujte manje ćufte približno jednake veličine. Nemojte ih praviti prevelike kako bi se lijepo ispekle i ostale sočne.
Korak 3: Pripremite mladi kupus
Isijecite oko 1 kg mladog kupusa na krupnije komade. Očistite još 1 glavicu crnog luka i 1 šargarepu, pa luk sitno isjeckajte, a šargarepu izrendajte.
U većem tiganju zagrijte 2 kašike ulja, pa kratko propržite luk i šargarepu. Dodajte sječeni mladi kupus i dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da počne da omekšava.
Korak 4: Napravite saft
Dodajte 300 ml pasiranog paradajza, 250 ml vode, 1 kašičicu slatke aleve paprike, so, biber i 1 lovorov list. Sve dobro promiješajte i kuvajte nekoliko minuta.
Korak 5: Sjedinite kupus i ćufte
Prebacite pripremljeni kupus u veću vatrostalnu posudu. Rasporedite ćufte preko kupusa i sve prelijte saftom iz tiganja.
Korak 6: Pecite u rerni
Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i stavite je u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 40 minuta.
Zatim pažljivo skinite foliju, smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite još oko 20 minuta, dok ćufte ne dobiju lijepu zlatnu boju, a kupus ne postane mekan i sočan.
Bonus trik:
Ako želite posebno ukusan saft, u sos dodajte prstohvat šećera. On će ublažiti kiselost paradajza i lijepo zaokružiti ukus cijelog jela.
Ćufte sa mladim kupusom poslužite dok su tople, uz komad sira i svježu salatu. Kupus će upiti sokove od mesa i paradajza, pa će upravo saft biti ono zbog čega ćete željeti da umačete hljeb u svaki zalogaj.