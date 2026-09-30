Dvanaest remek-djela, pola milijarde dolara: Aukcija kakva se rijetko viđa

Dvanaest impresionističkih i postimpresionističkih djela čija se ukupna vrijednost procjenjuje na gotovo pola milijarde dolara biće ponuđeno na aukciji u kući "Sotbi", nakon što su decenijama bila sklonjena od očiju javnosti u privatnoj kolekciji u Argentini, prenosi AP.

Izvor: MIROSLAV MIKLAS / News and Media / Profimedia

Među njima su najvredniji pejzaž Vinsenta Van Goga "Cvjetajući kestenovi", procijenjen na 180 miliona dolara, i Pol Sezanov portret "Arlekin", procijenjen na 120 miliona dolara. Nijedno od ovih djela nije bilo izloženo više od pola vijeka.

"Van Gogova slika cvjetajućih kestenova dočarava eksploziju ekstaze i vitalnosti koju je umjetnik osjećao nakon što je u maju 1890. godine pušten iz psihijatrijske ustanove. Dva mjeseca kasnije izvršio je samoubistvo", izjavila je stručnjak za modernizam i impresionizam u "Sotbiju" Helena Njumen.

Ona je rekla i da je Sezanov portret jedna iz serijala od četiri slike na kojima je prikazan umjetnikov sin obučen u kostim Arlekina, lika iz cirkuskih predstava tog vremena. Preostale tri slike nalaze se u velikim muzejima, dodala je NJumenova.

Aukcijska kuća je najavila da se očekuje da će djela Van Goga i Sezana oboriti rekorde za ove umjetnike na aukciji koja će se 18. novembra održati u Njujorku.

Slike potiču iz kolekcije koju su sakupili pokojna argentinska kolekcionarka umjetnina Neli Arijeta de Blakje i njen suprug Karlos Pedro Blakje, tajkun u industriji šećera, a nakon više od pola vijeka u porodičnoj kolekciji prodaju ih njihova djeca.

(Srna)