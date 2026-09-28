Vojvođanska bijela krem čorba sa junetinom: Okrepljujući ručak za hladan jesenji dan

Vojvođanska bijela krem čorba sa junetinom je savršen izbor za hladne dane. Isprobajte recept za ovu ukusnu i kremastu čorbu.

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Kremasta, blaga i puna ukusa, ova vojvođanska bijela čorba sa junetinom lako se pravi. Meso i korjenasto povrće daju joj lijepu osnovu, dok kombinacija kisele pavlake, žumanaca i malo limunovog soka čorbi daje karakterističnu bijelu boju i prijatnu kremastu teksturu.

Posebno prija tokom hladnijih dana, a može da posluži i kao laganiji ručak uz svježi hljeb. Recept je jednostavan, ali nekoliko koraka važno je ispoštovati kako bi se pavlaka i žumanca lijepo sjedinili sa toplom čorbom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: čorba

Porcije / količina: 6

Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal

Vrijeme pripreme: 20 min

Vrijeme termičke obrade: 75 min

Ukupno vrijeme: 95 min

Sastojci

500 g junetine

2 šargarepe

1 korijen peršuna

1/2 korijena celera

2 kašike brašna

2 jaja

1/2 čaše kisele pavlake

1 kašika limunovog soka

4 kašike ulja

so po ukusu

biber po ukusu

suvi začin po ukusu

svježi peršun za posipanje

Priprema

Skuvajte meso i povrće

Junetinu očistite od žilica i isijecite na manje kockice. Stavite je u šerpu, prelijte vodom i dodajte očišćenu i sitno isjeckanu šargarepu, korijen peršuna i celer.

Kada čorba provri, dodajte so, biber i malo suvog začina. Smanjite temperaturu i kuvajte dok meso potpuno ne omekša, što može potrajati oko sat vremena, u zavisnosti od mesa.

Napravite laganu zapršku

U posebnoj šerpici ili tiganju zagrijte ulje. Dodajte brašno i kratko miješajte na umjerenoj temperaturi, vodeći računa da ostane svijetlo.

Zapršku postepeno dodajte u čorbu uz neprestano miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Kuvajte još nekoliko minuta.

Pripremite smjesu od pavlake i žumanaca

Odvojite žumanca od bjelanaca, pa ih pomiješajte sa kiselom pavlakom i prstohvatom soli. Sklonite čorbu sa ringle i sačekajte minut-dva da prestane jako da ključa.

U smjesu sa žumancima i pavlakom dodajte nekoliko kašika vrele čorbe i brzo promiješajte. Zatim sve sipajte u šerpu uz stalno miješanje.

Završite čorbu

Čorbu više nemojte vraćati na jaku temperaturu, već je samo dobro promiješajte kako bi se pavlaka i žumanca ravnomjerno sjedinili sa ostatkom. Dodajte limunov sok i po potrebi još malo soli ili bibera.

Poslužite

Vojvođansku bijelu čorbu sipajte u tanjire i pospite sitno sjeckanim svježim peršunom i limunovim sokom. Poslužite toplu, uz domaći hljeb.

Važan savjet:

Za još kremastiju čorbu, pavlaku i žumanca nemojte dodavati direktno u vrelu tečnost. Najprije ih razrijedite sa nekoliko kašika čorbe, pa tek onda umiješajte u šerpu. Tako ćete izbjeći zgrušavanje žumanaca i dobiti glatku, bijelu čorbu.