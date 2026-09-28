Vojvođanska bijela krem čorba sa junetinom: Okrepljujući ručak za hladan jesenji dan

Vojvođanska bijela krem čorba sa junetinom je savršen izbor za hladne dane. Isprobajte recept za ovu ukusnu i kremastu čorbu.
Kremasta, blaga i puna ukusa, ova vojvođanska bijela čorba sa junetinom lako se pravi. Meso i korjenasto povrće daju joj lijepu osnovu, dok kombinacija kisele pavlake, žumanaca i malo limunovog soka čorbi daje karakterističnu bijelu boju i prijatnu kremastu teksturu.
Posebno prija tokom hladnijih dana, a može da posluži i kao laganiji ručak uz svježi hljeb. Recept je jednostavan, ali nekoliko koraka važno je ispoštovati kako bi se pavlaka i žumanca lijepo sjedinili sa toplom čorbom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Kategorija: čorba
Porcije / količina: 6
Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal
Vrijeme pripreme: 20 min
Vrijeme termičke obrade: 75 min
Ukupno vrijeme: 95 min
Sastojci
- 500 g junetine
- 2 šargarepe
- 1 korijen peršuna
- 1/2 korijena celera
- 2 kašike brašna
- 2 jaja
- 1/2 čaše kisele pavlake
- 1 kašika limunovog soka
- 4 kašike ulja
- so po ukusu
- biber po ukusu
- suvi začin po ukusu
- svježi peršun za posipanje
Priprema
Skuvajte meso i povrće
Junetinu očistite od žilica i isijecite na manje kockice. Stavite je u šerpu, prelijte vodom i dodajte očišćenu i sitno isjeckanu šargarepu, korijen peršuna i celer.
Kada čorba provri, dodajte so, biber i malo suvog začina. Smanjite temperaturu i kuvajte dok meso potpuno ne omekša, što može potrajati oko sat vremena, u zavisnosti od mesa.
Napravite laganu zapršku
U posebnoj šerpici ili tiganju zagrijte ulje. Dodajte brašno i kratko miješajte na umjerenoj temperaturi, vodeći računa da ostane svijetlo.
Zapršku postepeno dodajte u čorbu uz neprestano miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Kuvajte još nekoliko minuta.
Pripremite smjesu od pavlake i žumanaca
Odvojite žumanca od bjelanaca, pa ih pomiješajte sa kiselom pavlakom i prstohvatom soli. Sklonite čorbu sa ringle i sačekajte minut-dva da prestane jako da ključa.
U smjesu sa žumancima i pavlakom dodajte nekoliko kašika vrele čorbe i brzo promiješajte. Zatim sve sipajte u šerpu uz stalno miješanje.
Završite čorbu
Čorbu više nemojte vraćati na jaku temperaturu, već je samo dobro promiješajte kako bi se pavlaka i žumanca ravnomjerno sjedinili sa ostatkom. Dodajte limunov sok i po potrebi još malo soli ili bibera.
Poslužite
Vojvođansku bijelu čorbu sipajte u tanjire i pospite sitno sjeckanim svježim peršunom i limunovim sokom. Poslužite toplu, uz domaći hljeb.
Važan savjet:
Za još kremastiju čorbu, pavlaku i žumanca nemojte dodavati direktno u vrelu tečnost. Najprije ih razrijedite sa nekoliko kašika čorbe, pa tek onda umiješajte u šerpu. Tako ćete izbjeći zgrušavanje žumanaca i dobiti glatku, bijelu čorbu.