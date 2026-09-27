Zaboravite na običnu korpu za veš: Ovaj genijalan detalj štedi prostor i skriva nered u kupatilu

Umjesto klasične korpe za veš, ovo je novi hit, posebno je dobro za mala kupatila.

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Korpa za veš godinama je bila gotovo obavezan dio svakog kupatila. Praktična jeste, ali u malom prostoru umije da bude pravi problem. Zauzima pod, smeta pri otvaranju vrata, često završi pored veš mašine, a kada je puna, teško je ignorisati činjenicu da se nalazi na najvidljivijem mjestu.

Zato se sve više pažnje posvećuje drugačijem rješenju, ormariću sa ugrađenom korpom za veš. Na prvi pogled izgleda kao sasvim običan kupatilski element, a tek kada se otvori, vidi se da je unutra skriven prostor namijenjen prljavom vešu.

Upravo je u tome njegova najveća prednost. Umjesto da korpa stoji na podu i zauzima dragocjene centimetre, veš se odlaže unutar ormarića, pa kupatilo izgleda urednije i vizuelno prostranije.

Zašto je ovo posebno zgodno u malom kupatilu?

Kod malih kupatila svaki centimetar je važan. Klasična korpa može da zauzme prostor koji je potreban za prolaz, otvaranje tuš kabine ili pristup veš mašini. Zidni ili visoki ormarić sa prostorom za veš omogućava da se dio funkcije prebaci sa poda na zid ili u postojeći element.

Još jedna dobra stvar jeste to što se prostor može iskoristiti dvostruko. Donji dio ormarića može da služi za odlaganje veša, dok se iznad njega mogu smjestiti peškiri, sredstva za pranje ili kozmetika. A kada se vrata zatvore, prljav veš jednostavno nestane iz vidokruga.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ormarić koji u sklopu ima korpu za veš!

Ne mora da bude samo za kupatilo

Ovakvo rješenje može da bude zanimljivo i u spavaćoj sobi, garderoberu ili hodniku, naročito ako je prostor za kupatilski namještaj ograničen.

U garderoberu, na primjer, ormarić sa pregradom za veš može da bude praktičniji od velike samostojeće korpe. U hodniku može da se uklopi u visoki plakar, dok se u kupatilu može kombinovati sa ormarićem iznad ili pored veš mašine. To znači da korpa za veš više ne mora da bude poseban komad namještaja.

Na šta treba obratiti pažnju prije kupovine?

Ipak, nije dovoljno da ormarić samo lijepo izgleda. Ako se u njemu odlaže vlažan veš, unutrašnjost mora imati dobru ventilaciju i materijal koji može da podnese povećanu vlagu. Prljav veš ne bi trebalo dugo ostavljati potpuno mokar ili vlažan u zatvorenoj pregradi, jer se mogu razviti neprijatni mirisi i buđ.

Praktičniji su modeli sa vrećom ili unutrašnjom korpom koja može lako da se izvadi i opere. Tako se cijeli ormarić ne mora čistiti svaki put kada se pere veš.

Važna je i nosivost ako je ormarić zidni. Pun veš može biti iznenađujuće težak, pa način pričvršćivanja mora odgovarati vrsti zida i predviđenom opterećenju. Zbog toga je kod visećih modela posebno važno pratiti uputstvo proizvođača i koristiti odgovarajuće tiplove i nosače.

Najbolji trik za male prostore

Ako nemate mjesta za klasičnu korpu, ne morate nužno da se odreknete prostora za odlaganje veša. Jedno od praktičnijih rješenja jeste da iskoristite postojeći ormarić i u njega ubacite izvlačnu korpu ili platnenu vreću koja može da se izvadi.

Tako dobijate tri stvari odjednom: manje nereda na podu, više prostora za kretanje i kupatilo koje izgleda mnogo urednije.

A upravo je to razlog zbog kojeg su skrivena rješenja za odlaganje sve zanimljivija u malim stanovima. Kada se funkcionalna stvar uklopi u namještaj umjesto da stoji nasred prostorije, prostor odmah djeluje organizovanije, čak i kada nema nijedan kvadrat više.