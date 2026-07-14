Čemu služi rupa na lavabou? Čuva vam kuću od katastrofe, a evo šta je vaš zadatak

Otvor pri vrhu umivaonika ima dvije važne funkcije u kupatilu, ali krije i jednu tajnu koju većina ljudi potpuno ignoriše.

Izvor: Shutterstock

Otvor na umivaoniku , poznat kao prelivni odvod, služi da usmjeri višak vode pravo u cijevi ako zaboravite da zatvorite slavinu, sprečavajući katastrofalno izlivanje na pod.

, poznat kao prelivni odvod, služi da usmjeri višak vode pravo u cijevi ako zaboravite da zatvorite slavinu, sprečavajući katastrofalno izlivanje na pod. Rupa propušta vazduh u odvodni sistem i razbija vakuum, što omogućava da voda iz lavaboa otiče znatno brže i bez zastoja.

U skrivenom kanalu iza otvora se može sakupiti sapunica, pasta za zube pa i bakterija, zbog čega je ovaj dio lavaboa najčešći uzrok smrada u kupatilu.

Vjerovatno ste je vidjeli hiljadu puta dok perete zube ili ispirate lice, ali da li ste se ikada zapitali zašto svaki lavabo ima onu malu, okruglu rupu pri samom vrhu?

Iako djeluje kao usputni estetski detalj, ovaj mali otvor je zapravo pametno projektovan bezbjednosni sistem koji vam nečujno čuva kuću od ozbiljne poplave. Ipak, pošto se nalazi na tako nezgodnom mjestu, većina nas potpuno zaboravlja da on zahtijeva i redovno održavanje.

Ona se ne nalazi tamo slučajno ili zbog estetike – njen zadatak je izuzetno važan za vaše kupatilo.

Zašto lavaboi imaju tu malu rupu?

Ovaj otvor se stručno naziva prelivni odvod, što već dosta govori o njegovoj funkciji. On obavlja dva ključna posla:

Sprečava poplavu u kupatilu: Glavni zadatak ove rupe je da spriječi prelivanje vode na pod ako zaboravite da isključite slavinu dok je glavni odvod zatvoren (što se često dešava kada punimo lavabo radi brijanja ili pranja ruku). Kada voda stigne do nivoa rupe, ona počinje da otiče kroz nju direktno u cijevi. Ubrzava oticanje vode: Ova rupa djeluje i kao ventilacioni otvor. Ona propušta vazduh u odvodni sistem, čime se smanjuje vakuum (usisavanje) i omogućava vodi da mnogo brže i lakše ode niz glavni odvod.

Gdje vodi ta rupa?

Unutar samog lavaboa (u samoj keramici) izliven je skriveni kanal koji povezuje ovu gornju rupu sa glavnom odvodnom cijevi ispod lavaboa. To je zapravo skriveni obilazni put koji bezbjedno sprovodi vodu direktno u kanalizaciju.

umivaonik

Izvor: Shutterstock

Kako je očistiti (i zašto je to važno)?

Pošto kroz ovaj skriveni kanal prolaze voda, pjena od sapuna, pasta za zube, ostaci kozmetike i dlake, on vremenom postaje savršeno mjesto za razvoj buđi, bakterija i nakupljanje prljavštine. Ako u kupatilu osetite neprijatan miris koji ne možete da locirate, velika je šansa da on dolazi upravo iz ove rupe.

U galeriji pogledajte ideje za kupatilo.

Stručnjaci preporučuju da ovaj otvor čistite jednom u mjesec ili dva na vrlo jednostavan način:

Prirodno rešenje: Sipajte malo sode bikarbone direktno u rupu, a zatim sipajte alkoholno sirće. Pustite da mješavina odradi svoje i zapjeni, pa sve dobro isperite vrelom vodom.

Mehaničko čišćenje: Možete iskoristiti staru četkicu za zube ili namjensku usku četku za cijevi kako biste očistili prljavštinu koja se nakupila odmah iza samog otvora.

Izbjegavajte jake hemikalije: Agresivna sredstva za otpušavanje cijevi mogu oštetiti unutrašnje dijelove odvoda, pa se uvijek radije držite blažih i prirodnih opcija.