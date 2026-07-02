Zaboravite na stare pločice, sve više ljudi preko njih stavlja ovaj pod: Kupatilo izgleda moderno i čistije

Razmišljate o mikrocementu za kupatilo? Saznajte kako se nanosi preko pločica, koje su mu ključne prednosti i mane, te kako izbjeći greške pri ugradnji.

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Keramičke pločice decenijama su bile prvi izbor za kupatila, ali poslednjih godina sve više vlasnika stanova i kuća odlučuje se za potpuno drugačije rješenje, a to je mikrocement. Ovaj dekorativni premaz stvara jedinstvenu površinu bez fuga, daje prostoru moderan izgled i može da se nanosi čak i preko postojećih pločica, zbog čega renoviranje traje znatno kraće.

Stručnjaci ističu da je upravo zbog minimalističkog izgleda i jednostavnog održavanja mikrocement postao jedan od najvećih trendova u uređenju enterijera.

Šta je mikrocement?

Mikrocement je tankoslojni dekorativni premaz na bazi cementa, polimera, kvarcnog pijeska i pigmenata. Debljina završnog sloja najčešće iznosi svega dva do tri milimetra, pa nije potrebno razbijanje stare keramike ukoliko je podloga čvrsta i ravna. Nakon završne zaštite specijalnim lakom postaje otporan na vlagu, zbog čega je pogodan za kupatila, kuhinje, pa čak i tuš-kabine.

Kako se postavlja?

Postavljanje mikrocementa zahtijeva iskusnog majstora, jer od pravilne pripreme zavisi trajnost završne površine.

Proces izgleda ovako:

detaljno čišćenje i priprema podloge

nanošenje prajmera za bolje prijanjanje

postavljanje armirajuće mrežice po potrebe

nanošenje nekoliko tankih slojeva mikrocementa uz brušenje između slojeva

završna impregnacija i lakiranje koje obezbjeđuje vodootpornost i otpornost na habanje

Kompletan postupak uglavnom traje između četiri i šest dana, a završni sloj mora potpuno da se osuši prije korištenja kupatila.

Prednosti mikrocementa

Najveća prednost ovog materijala jeste to što nema fuga. Zbog toga se prljavština, kamenac i buđ mnogo teže zadržavaju nego kod klasičnih pločica, a čišćenje je jednostavnije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda pod od mikrocementa!

Mikrocement vizuelno povećava prostor jer stvara neprekinutu površinu, može da se nanese preko postojećih pločica, čime se izbjegavaju veliki građevinski radovi, dostupan je u velikom broju boja i tekstura, otporan je na vlagu i habanje kada je pravilno zaštićen, može da se koristi na podovima, zidovima, pa čak i na umivaonicima ili radnim pločama.

Koje su mane?

Iako izgleda atraktivno, mikrocement nije bez nedostataka.

Najveći problem predstavlja činjenica da kvalitet u velikoj mjeri zavisi od majstora koji ga postavlja. Loše pripremljena podloga može dovesti do pojave pukotina ili odvajanja sloja.

Takođe, završni zaštitni lak vremenom može zahtijevati obnavljanje, naročito na mjestima koja su izložena intenzivnom habanju. Ukoliko dođe do oštećenja, lokalne popravke često nisu potpuno nevidljive kao kod zamjene pojedinačne pločice.

Šta je bolje: mikrocement ili pločice?

Ako želite moderan, minimalistički enterijer bez fuga i planirate renoviranje bez razbijanja stare keramike, mikrocement može biti odlično rješenje.

S druge strane, keramičke pločice i dalje imaju prednost kada je riječ o dugovječnosti, jednostavnijim parcijalnim popravkama i nešto nižim troškovima održavanja. Osim toga, kvalitetne pločice mogu trajati decenijama bez potrebe za obnavljanjem zaštitnog sloja.

Izbor zato najviše zavisi od budžeta, željenog izgleda i toga koliko ste spremni da uložite u profesionalnu ugradnju. Kada je pravilno postavljen, mikrocement može pružiti luksuzan izgled koji podsjeća na enterijere skupih hotela i modernih spa centara, zbog čega ga sve više ljudi bira umjesto klasičnih keramičkih pločica.