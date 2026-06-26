Ako su fuge između pločica ispucale, pune buđi ili promijenile boju, vrijeme je za zamjenu. Donosimo detaljan vodič kako da ih uklonite bez oštećenja keramike.

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Upotreba brusilice drastično ubrzava proces i omogućava vam da sami očistite fugne na površini od 1,5 kvadratnih metara za samo sat vremena.

drastično ubrzava proces i omogućava vam da sami očistite na površini od 1,5 kvadratnih metara za samo sat vremena. Za nanošenje nove mase nije neophodno očistiti fugnu skroz do zida ili poda – sasvim je dovoljno napraviti čiste kanale dubine oko 3 milimetra.

Za uklanjanje ostataka mase sa lica pločica uvijek koristite plastične strugače ili stare kartice, jer metalni alati garantovano ostavljaju trajne ogrebotine na glazuri.

Stare fuge između pločica mogu potpuno narušiti izgled kupatila ili kuhinje. Vremenom postaju podložne buđi i vlazi koju je gotovo nemoguće ukloniti, počinju da se krune i ispadaju ili jednostavno promijene boju. Umjesto mukotrpnog ribanja ili djelimičnog popravljanja, koje rijetko daje dobre rezultate, najbolje rješenje je potpuno uklanjanje stare i nanošenje nove mase.

Uz odgovarajući alat, ovaj posao nije komplikovan. Upotreba brusilice značajno ubrzava proces i omogućava da sami očistite fuge na površini od oko 1,5 kvadratnih metara za samo sat vremena. Za nanošenje nove mase nije neophodno ukloniti staru fugu do kraja – dovoljno je napraviti čiste kanale dubine oko tri milimetra.

U galeriji slika pogledajte ideje za luksuzno kupatilo.

Vidi opis Osvježite kupatilo za jedno popodne: Kako da lako i brzo uklonite stare fugne između pločica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock, 8 PhotoMavenStock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Šta vam je potrebno?

Zaštitne naočare (obavezno)

Brusilica sa dijamantskim ili karbidnim nastavkom za fuge (vidija)

Ručni strugač za fuge sa karbidnim vrhom

Skalpel sa tupim (starijim) sječivom

Usisivač (po mogućnosti stariji)

Plastična špatula ili stara kreditna kartica

Sunđer

Kesa za smeće

Ravno brušenje električnim alatom

Prije početka rada stavite zaštitne naočare jer komadići mase mogu letjeti na sve strane. Na brusilicu postavite nastavak za fuge, položite sječivo horizontalno ili vertikalno prateći liniju fuge, uključite alat i lagano ga prislonite na masu.

Nemojte snažno pritiskati alat – pustite da sam odradi posao. Karbidni vrh lako mrvi staru fugu, dok veće komade možete odmah odlagati u kesu, a sitnu prašinu kasnije usisati.

Savjet: Brusilica uklanja fugu bez oštećenja pločica jer je masa znatno mekša od keramike. Ipak, budite pažljivi uz ivice i ne zadržavajte alat predugo na jednom mjestu.

2. Brušenje pod uglom

Kada uklonite površinski sloj fuge, lagano nagnite alat pod uglom kako biste očistili ostatke uz same ivice pločica.

Radite polako i bez žurbe. Kako vam se ruka ne bi umorila, oslonite lakat ili držite brusilicu objema rukama radi bolje stabilnosti.

plocice i fugne u kupatilu

Izvor: Shutterstock

3. Uklanjanje tvrdokornih ostataka ručnim strugačem

Nakon rada brusilicom upotrijebite ručni strugač sa karbidnim vrhom. Njegov oblik omogućava lako uklanjanje tvrdokornih komadića koje električni alat nije uspio potpuno da odstrani.

Nemojte koristiti strugač kao polugu uz ivice pločica kako ne biste okrnjili keramiku.

4. Završno čišćenje tupim skalpelom

Ako su uz ivice ostali sitni tragovi mase, iskoristite stari, tupi skalpel. Tupa oštrica je bolji izbor jer nema potrebe uništavati novo sječivo na tvrdoj masi, a smanjuje se i mogućnost povrede.

5. Redovno usisavajte prašinu

Tokom cijelog procesa povremeno usisavajte prašinu. Tako ćete lakše vidjeti koliko ste očistili fuge, a ujedno ćete spriječiti njeno širenje po prostoriji.

Prije nanošenja nove mase obavezno detaljno usisajte sve kanale između pločica.

plocice i fugne u kupatilu

Izvor: Shutterstock

Kako ukloniti osušeno ljepilo sa pločica?

Ako se ljepak ili masa osušila na površini pločice, izbjegavajte metalne alate jer mogu trajno izgrebati glazuru.

Plastičnu špatulu ili staru kreditnu karticu prislonite uz pločicu i kratkim pokretima odvojite stvrdnutu masu. Nakon toga prebrišite mjesto mekanim sunđerom natopljenim toplom vodom i, po potrebi, ponovite postupak.

Korisni savjeti

Ako ne možete potpuno ukloniti staru fugu, dovoljno je očistiti kanal do dubine od oko tri milimetra. Nova masa će se uspješno vezati i na toj dubini.

Kod skupih ili osjetljivih pločica zaštitite ivice molerskom ili izolacionom trakom kako biste izbjegli slučajna oštećenja.

Ako koristite akumulatorski alat, možete lagano poprskati pločice vodom kako biste smanjili podizanje prašine. Međutim, vodu nikada ne koristite ako radite električnim alatom priključenim na mrežu.

U galeriji pogledajte ideje za pločice.

Vidi opis Osvježite kupatilo za jedno popodne: Kako da lako i brzo uklonite stare fugne između pločica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: LepaiSrecna Br. slika: 15 15 / 15 AD

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