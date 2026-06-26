Planirali ste renoviranje kuhinje? Ovo su troškovi koje gotovo svi zaborave da uračunaju

Nova kuhinja često košta više nego što je prvobitno planirano. Donosimo pregled najčešćih skrivenih troškova na koje vlasnici stanova i kuća zaboravljaju prilikom renoviranja.

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Renoviranje kuhinje jedna je od najvećih investicija u domu, ali i projekat koji vrlo često premaši planirani budžet. Iako većina unaprijed računa cijenu kuhinjskih elemenata, radne ploče i kućnih aparata, brojni skriveni troškovi pojavljuju se tek kada radovi počnu. Stručnjaci zato savjetuju da se uz planirani budžet uvijek ostavi dodatnih 10 do 20 odsto za nepredviđene situacije.

Instalacije često kriju najveće iznenađenje

Tek nakon skidanja stare kuhinje često se otkrije da su električne instalacije ili vodovodne cijevi dotrajale i da ih je potrebno zamijeniti kako bi nova kuhinja bila bezbjedna i funkcionalna. U starijim stanovima nerijetko je neophodno prilagoditi instalacije važećim standardima, što može značajno povećati ukupnu cijenu renoviranja.

Zidovi i pod nisu uvijek spremni

Mnogi računaju da će nakon demontaže stare kuhinje odmah početi postavljanje nove, ali se često ispostavi da zidovi zahtijevaju dodatno malterisanje, ravnanje ili sanaciju vlage. Slična situacija je i sa podovima, gdje se mogu pojaviti oštećenja koja ranije nisu bila vidljiva.

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Odvoz šuta i stare kuhinje nije uvijek uključen u cijenu

Jedna od stavki koju mnogi previdje jeste odvoz stare kuhinje, građevinskog otpada i šuta. U pojedinim ponudama ova usluga nije uključena, pa predstavlja dodatni trošak koji može iznenaditi investitore.

Male promjene mogu skupo da koštaju

Promjena boje frontova, drugačija radna ploča ili nova vrsta pločica često djeluju kao sitnice, ali kada se odluke donose usred radova, one mogu povećati cijenu materijala, rada i produžiti rok završetka renoviranja. Stručnjaci zato preporučuju da se svi materijali i detalji odaberu prije početka radova.

Rasvjeta se često planira posljednja

Iako se o njoj najmanje razmišlja, upravo kvalitetna rasvjeta može napraviti veliku razliku u kuhinji. LED trake ispod elemenata, dodatne utičnice ili viseća rasvjeta iznad ostrva često se naknadno dodaju, što podrazumijeva dodatne električarske radove.

Tokom renoviranja raste i svakodnevna potrošnja

Dok kuhinja nije u funkciji, mnogi češće naručuju hranu ili jedu u restoranima, a ponekad je potrebno kupiti i privremeni rešo, mikrotalasnu pećnicu ili drugi uređaj za pripremu obroka. Iako se pojedinačno ne čine velikim, ovi troškovi mogu biti značajni ako radovi potraju.

Rezerva u budžetu može uštedjeti mnogo nerviranja

Bez obzira na to da li renovirate malu ili veliku kuhinju, stručnjaci gotovo jednoglasno preporučuju da se unaprijed izdvoji 10 do 20 odsto ukupnog budžeta za nepredviđene troškove. Na taj način neočekivani radovi ili poskupljenje materijala neće ugroziti završetak projekta.