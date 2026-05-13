logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savršeno renovirana kuhinja iz osamdesetih: Spoj nostalgije i savremenog dizajna

Savršeno renovirana kuhinja iz osamdesetih: Spoj nostalgije i savremenog dizajna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Kuhinja iz osamdesetih pretvorena je u vedru i funkcionalnu prostoriju koji spaja nostalgiju i savremeni dizajn.

renoviranje kuhinje iz 80ih Izvor: Shutterstock
  • Stari linoleum u demodiranoj kuhinji sad je prekriven oblogom koja imitira bor, dok su zidovi obojeni u nježne roze tonove, a plafon u tamniju nijansu iste palete.
  • Novi raspored i boje unijeli su toplinu i živost, a prostor je zadržao svoju ulogu centralnog mjesta okupljanja porodice.
  • Najzahtjevniji dio bila je izrada gornjih elemenata sa drvenim letvicama i novim mehanizmima.

Kuhinja iz osamdesetih, koja je godinama bila srce jednog doma, nedavno je prošla temeljnu transformaciju i dobila izgled prilagođen današnjim potrebama.

Prostor od oko šesnaest kvadrata bio je centralno mjesto okupljanja porodice, ali je vremenom zastario i postao nepraktičan. Stari šporet više nije bio u upotrebi, pa se kuvalo na improvizovanom gasnom rešou, a zidovi u bež nijansi djelovali su umorno i bez topline.

Možda će vas zanimati

Renoviranje je krenulo od osvježavanja kuhinjskih elemenata i postavljanja podne obloge koja imitira bor, preko starog linoleuma. Zidovi su obojeni u nježno roze tonove, dok je plafon dobio nešto tamniju nijansu, čime je prostor postao vedriji i življi.

U galeriji pogledajte još ideja za kuhinju u vedrim roze tonovima

Najzahtjevniji dio bila je izrada gornjih elemenata sa drvenim letvicama i novim mehanizmima za zatvaranje, dok je najlakši korak bio stvaranje radne ploče i zaštitne obloge od epoksida, koje izgledaju kao mermer, ali su zapravo rezultat pažljivo izvedene tehnike sa slojevima boje i providnim premazom.

Uz nove ploče, modernu rasvjetu, drvene kukice i boho detalje sa biljkama, kuhinja je dobila potpuno drugačiji karakter. Nekada tipičan enterijer iz osamdesetih sada odiše svježinom i toplinom, ali je zadržao svoju osnovnu funkciju - da bude mjesto okupljanja porodice. Upravo ta kombinacija praktičnosti, boja i pažljivo odabranih detalja učinila je da prostor izgleda savremeno, a da i dalje ostane familijaran i prijatan.

U galeriji pogledajte i bijele ili bež kuhinje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuhinja renoviranje uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA