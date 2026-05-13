Savršeno renovirana kuhinja iz osamdesetih: Spoj nostalgije i savremenog dizajna

Kuhinja iz osamdesetih pretvorena je u vedru i funkcionalnu prostoriju koji spaja nostalgiju i savremeni dizajn.

Kuhinja iz osamdesetih, koja je godinama bila srce jednog doma, nedavno je prošla temeljnu transformaciju i dobila izgled prilagođen današnjim potrebama.

Prostor od oko šesnaest kvadrata bio je centralno mjesto okupljanja porodice, ali je vremenom zastario i postao nepraktičan. Stari šporet više nije bio u upotrebi, pa se kuvalo na improvizovanom gasnom rešou, a zidovi u bež nijansi djelovali su umorno i bez topline.

Renoviranje je krenulo od osvježavanja kuhinjskih elemenata i postavljanja podne obloge koja imitira bor, preko starog linoleuma. Zidovi su obojeni u nježno roze tonove, dok je plafon dobio nešto tamniju nijansu, čime je prostor postao vedriji i življi.

Najzahtjevniji dio bila je izrada gornjih elemenata sa drvenim letvicama i novim mehanizmima za zatvaranje, dok je najlakši korak bio stvaranje radne ploče i zaštitne obloge od epoksida, koje izgledaju kao mermer, ali su zapravo rezultat pažljivo izvedene tehnike sa slojevima boje i providnim premazom.

Uz nove ploče, modernu rasvjetu, drvene kukice i boho detalje sa biljkama, kuhinja je dobila potpuno drugačiji karakter. Nekada tipičan enterijer iz osamdesetih sada odiše svježinom i toplinom, ali je zadržao svoju osnovnu funkciju - da bude mjesto okupljanja porodice. Upravo ta kombinacija praktičnosti, boja i pažljivo odabranih detalja učinila je da prostor izgleda savremeno, a da i dalje ostane familijaran i prijatan.

