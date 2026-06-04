Otvoren 28. Teatar fest "Petar Kočić": U fokusu priče o položaju žena

Svečanim programom otvoren je 28. Teatar fest "Petar Kočić" u Banjaluci. Ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je dramama koje tematizuju položaj žena iz različitih životnih perspektiva.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvoren je 28. Teatar fest "Petar Kočić", jedna od najznačajnijih pozorišnih manifestacija u Republici Srpskoj.

Festival je otvorila prvakinja Drame Narodnog pozorišta Republike Srpske Nikolina Friganović, dok je prisutne pozdravila i direktorica nacionalnog teatra Dijana Grbić.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

"Ovogodišnji slogan Teatar festa je `Od igre do sigurne kuće - i nešto više od toga`. Pozorište o svim problemima treba da govori otvoreno i sa misijom da utiče na pojedinca i društvo u cjelini. Upravo zbog toga smo doveli predstave koje govore o problemima čije nas posljedice sve češće podsjećaju na to da je krajnje vrijeme za korjenite promjene, a to je položaj žene i očekivanja koja su joj nametnuta od rođenja", istakla je Grbićeva na otvaranju Teatar festa.

Ceremoniji otvaranja prisustvovala je i Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, u ime Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

"Kultura nije samo izraz umjetničkog stvaralaštva već jedan od najvažnijih stubova identiteta Republike Srpske. Ponosni smo na naše umjetnike koji su među najboljim ambasadorima Republike Srpske. Institucije Srpske ulažu u kulturu svjesni da to ulaganje nije trošak već ulaganje u identitet, samopouzdanje i duhovnu snagu anšeg naroda", naglasila je Trišić Babić.

Teatar fest počeo je izvođenjem prve takmičarske predstave "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić", u produkciji Gradskog pozorišta "Semberija" iz Bijeljine.

Narednih dana publika u Narodnom pozorištu Republike Srpske imaće priliku da pogleda i ostale takmičarske predstave: "Igra" - Pozorišta "Boško Buha", "Una" - Zvezdara teatra, "Bolivud" - Gradskog pozorišta Podgorica, "Gospa Nola" - Srpskog narodnog pozorišta i "Sigurna kuća" - GDK "Gavela" iz Zagreba.

Na svečanom zatvaranju, u čast nagrađenih, biće izvedena predstava "Martin udio" nacionalnog teatra Srpske.

Prateći program ovogodišnjeg festivala počeo je ranije programom "Narodno sa narodom", u okviru kojeg učestvuju tri pozorišta sa pet predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske.

Narodno pozorište Republike Srpske je od 1998. godine domaćin i organizator Teatar festa "Petar Kočić" na kojem gostuju najbolje predstave pozorišta iz okruženja.

Ovogodišnje izdanje festivala održava se pod sloganom "Od igre do sigurne kuće – i nešto više od toga", a fokus programa usmjeren je na dramske tekstove i priče koje tematizuju položaj žena iz različitih životnih i društvenih perspektiva.