Kineska slatko-ljuta piletina koju svi hvale: Gotova za pola sata, a ukus je kao iz restorana

Isprobajte provjeren recept za kinesku slatko-ljutu piletinu. Hrskavi komadi mesa, aromatičan sos i jednostavna priprema osvojiće ljubitelje azijske kuhinje.
Kineska slatko-ljuta piletina jedno je od najpopularnijih jela azijske kuhinje.
Kombinacija meda, soja sosa, čilija i đumbira daje savršenu ravnotežu slatkog i ljutog ukusa.
Recept je jednostavan, gotov za oko 30 minuta i ima odlične reakcije ljubitelja domaće kineske hrane.
Malo je jela koja tako uspješno spajaju slatke, ljute i slane ukuse kao kineska slatko-ljuta piletina. Ovo jelo godinama je među najtraženijim specijalitetima u kineskim restoranima širom svijeta, a dobra vijest je da ga bez mnogo muke možete pripremiti i kod kuće.
Posebna tajna krije se u sočnim komadićima piletine i sjajnom sosu od meda, soja sosa, đumbira i čilija. Upravo ta kombinacija daje bogat ukus zbog kojeg mnogi tvrde da je ovo jedno od onih jela koje se redovno vraća na porodični meni.
Sastojci
Za piletinu:
- 500 g pilećeg filea
- 2 kašike gustina
- 1 jaje
- So i biber po ukusu
- Ulje za prženje
Za sos:
- 3 kašike soja sosa
- 2 kašike meda
- 2 kašike slatkog čili sosa
- 1 kašika pirinčanog ili jabukovog sirćeta
- 2 čena bijelog luka
- Komad svježeg đumbira (oko 2 cm)
- 100 ml vode
- 1 kašičica gustina
Za serviranje:
- Kuvana riža
- Susam
- Mladi luk
Priprema
Pileći file isijecite na manje kockice. Posolite, pobiberite, dodajte jaje i gustin, pa sve dobro promiješajte.
Na zagrijanom ulju pržite piletinu dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu. Izvadite je na papirni ubrus.
U drugoj tavi kratko propržite sitno sjeckani bijeli luk i narendani đumbir. Dodajte med, soja sos, čili sos i sirće. Gustin razmutite u vodi pa sipajte u sos. Kuvajte nekoliko minuta dok se ne zgusne.
Vratite piletinu u tavu i dobro promiješajte kako bi svaki komadić bio obložen sosom.
Pospite susamom i mladim lukom, a zatim poslužite uz kuvanu rižu.
Rezultat je jelo koje izgleda kao da je stiglo direktno iz kineskog restorana – hrskavo, sočno i puno ukusa. Nije ni čudo što upravo ovakve verzije slatko-ljute piletine godinama dobijaju najviše pohvala među ljubiteljima azijske kuhinje.