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Kineska slatko-ljuta piletina koju svi hvale: Gotova za pola sata, a ukus je kao iz restorana

Kineska slatko-ljuta piletina koju svi hvale: Gotova za pola sata, a ukus je kao iz restorana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Isprobajte provjeren recept za kinesku slatko-ljutu piletinu. Hrskavi komadi mesa, aromatičan sos i jednostavna priprema osvojiće ljubitelje azijske kuhinje.

Recept za kinesku slatko-ljutu piletinu: Sočno meso i savršeno izbalansiran sos Izvor: mondo.ba/ai

Kineska slatko-ljuta piletina jedno je od najpopularnijih jela azijske kuhinje.

Kombinacija meda, soja sosa, čilija i đumbira daje savršenu ravnotežu slatkog i ljutog ukusa.

Recept je jednostavan, gotov za oko 30 minuta i ima odlične reakcije ljubitelja domaće kineske hrane.

Malo je jela koja tako uspješno spajaju slatke, ljute i slane ukuse kao kineska slatko-ljuta piletina. Ovo jelo godinama je među najtraženijim specijalitetima u kineskim restoranima širom svijeta, a dobra vijest je da ga bez mnogo muke možete pripremiti i kod kuće.

Posebna tajna krije se u sočnim komadićima piletine i sjajnom sosu od meda, soja sosa, đumbira i čilija. Upravo ta kombinacija daje bogat ukus zbog kojeg mnogi tvrde da je ovo jedno od onih jela koje se redovno vraća na porodični meni.

Sastojci

Za piletinu:

  • 500 g pilećeg filea
  • 2 kašike gustina
  • 1 jaje
  • So i biber po ukusu
  • Ulje za prženje

Za sos:

  • 3 kašike soja sosa
  • 2 kašike meda
  • 2 kašike slatkog čili sosa
  • 1 kašika pirinčanog ili jabukovog sirćeta
  • 2 čena bijelog luka
  • Komad svježeg đumbira (oko 2 cm)
  • 100 ml vode
  • 1 kašičica gustina

Za serviranje:

  • Kuvana riža
  • Susam
  • Mladi luk

Priprema

Pileći file isijecite na manje kockice. Posolite, pobiberite, dodajte jaje i gustin, pa sve dobro promiješajte.

Na zagrijanom ulju pržite piletinu dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu. Izvadite je na papirni ubrus.

U drugoj tavi kratko propržite sitno sjeckani bijeli luk i narendani đumbir. Dodajte med, soja sos, čili sos i sirće. Gustin razmutite u vodi pa sipajte u sos. Kuvajte nekoliko minuta dok se ne zgusne.

Vratite piletinu u tavu i dobro promiješajte kako bi svaki komadić bio obložen sosom.

Pospite susamom i mladim lukom, a zatim poslužite uz kuvanu rižu.

Rezultat je jelo koje izgleda kao da je stiglo direktno iz kineskog restorana – hrskavo, sočno i puno ukusa. Nije ni čudo što upravo ovakve verzije slatko-ljute piletine godinama dobijaju najviše pohvala među ljubiteljima azijske kuhinje.

Tagovi

Mondo kuhinja recept piletina

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