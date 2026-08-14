3 najveće greške pri izboru kuhinjskih elemenata: Iskusni majstor nikad ovo ne bi uradio

Iskusni majstor za kuhinje otkriva tri najgora elementa koja ljudi masovno biraju pri renoviranju – saznajte koja rješenja donose samo glavobolju i bačen novac.

Izvor: Shutterstock

Iskusni majstori za kuhinje upozoravaju da elementi koji izgledaju privlačno na slikama u salonima (poput ugradnih kanti ili duplih vrata za fioke) u praksi donose više štete nego koristi i komplikuju svakodnevni život.

upozoravaju da elementi koji izgledaju privlačno na slikama u salonima (poput ugradnih kanti ili duplih vrata za fioke) u praksi donose više štete nego koristi i komplikuju svakodnevni život. Izbjegavanjem suvišnih mehanizama i vrata dobijate preko potreban prostor za odlaganje i sprečavate skupa oštećenja elementa.

Izaberite jednostavna, provjerena rješenja koja štede novac, živce i čuvaju kuhinju od prevremenog habanja.

Ako planirate da renovirate kuhinju, ovi savjeti vam mogu uštedjeti dosta novca i godine svakodnevne frustracije. Iskusni majstor za kuhinje otvara vrata tuđih domova i bez dlake na jeziku otkriva tri apsolutno najgora kuhinjska elementa koja ljudi masovno ugrađuju, a koja bi trebalo da izbjegavate u širokom luku kada uređujete svoj stan.

Evo šta se krije iza lepih prikaza iz salona namještaja i koja rješenja vam mogu zagorčati život.

1. Ugradna kanta za otpatke na izvlačenje

Iako svaka moderna kuhinja danas dolazi sa ovim rješenjem koje na crtežu izgleda odlično – sakriva otpad, kontroliše neprijatne mirise i zgodne su da samo obrišete mrvice sa radne površine i gurnete ih unutra – u svakodnevnoj upotrebi ovo je izvor stalnih problema.

kuhinja elementi

Izvor: Shutterstock

Dok kuvate, ruke su vam vlažne, sa njih kaplju ostaci hrane, a ormarić s kantom otvarate i zatvarate stotinu puta. Nije rijedak slučaj da vrata zatvarate nogom ili koljenom, jer – ruke su vam prljave. Klizači i mehanizmi nisu predviđeni za ovakvo habanje, pa se ne čudite ako brzo propadaju, škripe, krive se. Ako se još desi da se kesa pocijepa, čeka vas ribanje dijelova koji uopšte nisu predviđeni za pranje.

kuhinja elementi

Izvor: Shutterstock

Pametnije rješenje: Obična samostojeća kanta sa dobrim poklopcem (ili moderni model sa senzorima) zauzima malo prostora, lako se čisti, a kada dotraje, zamijenite je za male pare umjesto da plaćate skupe popravke kuhinjskog elementa.

2. Fioke sakrivene iza vratanca ormarića

Ova kombinacija standardnih krila vrata iza kojih se nalaze unutrašnje fioke ili police izuzetno je česta u ostavama i donjim elementima, ali majstori upozoravaju da predstavlja ogroman gubitak i novca i prostora.

Da biste uzeli jednu sitnicu, morate da prođete kroz proces: otvaranje vrata, izvlačenje fioke, uzimanje predmeta, vraćanje fioke i zatvaranje vrata. Kada se to ponovi stotinu puta dnevno, postane izuzetno naporno.

kuhinja elementi

Izvor: Shutterstock

Debljina šarki, vrata, dodatnih vođica i materijala guta centimetar po centimetar unutrašnjeg prostora. U kuhinjama gdje je svaki milimetar važan, ovo znači da gubite prostor koji ste mogli da iskoristite za odlaganje cijelog kompleta tanjira.

Pametnije rješenje: Umjesto dvostrukog otvaranja, uvijek birajte klasične spoljne fioke. One se izvlače jednim potezom, omogućavaju jasan pregled cijelog sadržaja i maksimalno koriste svaki kubni centimetar prostora.

3. Tradicionalni ugaoni elementi sa L-vratima

Ugaoni elementi izgledaju lijepo u salonima namještaja, ali prema riječima majstora, u praksi služe kao mjesto na koje stvari odlaze – samo da bi tu zauvijek ostali. Toliko su nepristupačni da morate da kleknete da biste dohvatili bilo šta iz dubine ugla, da se uvijate, otvarate dvoja vrata (uz prethodno zatvaranje okolnih fioka) i nasumice pipate u mraku, pritom rušeći sve. Upravo tu se kriju zaboravljene posude za miješanje od prije nekoliko godina.

kuhinja elementi

Izvor: Shutterstock

Pametnije rješenje: Umjesto ove "zone sumraka", opredijelite se za dijagonalni ugaoni element sa jednim vratima pod uglom (koji pruža direktan pristup) ili uložite u ugaone mehanizme na izvlačenje.

U galeriji pogledajte i zanimljive primjere "nevidljive kuhinje".

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