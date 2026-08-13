Iako su nekada bili sinonim za dobar ukus i moderan dom, ovi detalji sada čine da vaš stan izgleda staromodno.

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Kuća vam je sređena, ali ne izgleda lijepo? Krivac su vjerovatno detalji u enterijeru koji su nekad bili baš moderni.

Nameštaj iz kompleta, teške zavese i prenatrpane police mogu da učine da i savršeno sređena kuća izgleda zastarelo.

Staromodni lusteri i previše ukrasa lako opterete enterijer, dok jednostavniji detalji i savremenija rasveta mogu brzo da ga osveže.

Nije potrebno da promijenite cijeli namještaj ili potrošite bogatstvo na renoviranje da bi dom izgledao savremenije. Ponekad je dovoljno ukloniti ili zamijeniti nekoliko detalja koji su nekada bili veoma popularni, ali danas prostoru daju pomalo zastario izgled.

To ne znači da treba slijepo pratiti svaki novi trend. Naprotiv, dom treba da bude prijatan i ličan, ali nekoliko sitnih promjena može napraviti ogromnu razliku u tome kako prostor izgleda.

Ako vam se čini da je kuća uredna, ali ipak nekako "iz prošlog vremena", možda je problem upravo u ovih pet detalja:

Vidi opis Ovih 6 detalja je vreme pregazilo: Zbog njih i sređena kuća izgleda staromodno Nameštaj koji je kupljen u kompletu – Sofa, dve fotelje, stočić i komoda u potpuno istom stilu nekada su bili gotovo obavezni. Danas prostor obično izgleda zanimljivije kada se kombinuju različiti, ali međusobno usklađeni komadi. Teške zavese i veliki dezeni – Debele zavese sa sjajnim materijalima, resama, volanima ili velikim šarama mogu da učine prostor vizuelno težim. Jednostavnije zavese od laganih materijala često će odmah učiniti sobu prozračnijom. Previše sitnih ukrasa – Figurice, suveniri, veštačko cveće, ukrasne kutije i brojni predmeti na policama mogu da učine da prostor izgleda prenatrpano. Nekoliko pažljivo odabranih detalja često ima mnogo bolji efekat od desetine sitnica. Staromodni lusteri i rasveta – Veliki lusteri sa mnogo ukrasa, kristalnim detaljima ili veoma žutim svetlom mogu potpuno promeniti utisak o prostoriji. Savremenija, jednostavnija rasveta često je jedan od najbržih načina da enterijer izgleda svežije. Bordure na zidovima - Nekada su bile gotovo nezaobilazne u hodnicima, kuhinjama i dnevnim sobama, ali danas vrlo lako mogu da odaju period u kojem je prostor uređen. Ako ih imate, njihovo uklanjanje može biti mala promena sa velikim vizuelnim efektom. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Gaf_Lila/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 5 / 5

Najvažnije je ipak da ne pokušavate da svoj dom pretvorite u izložbeni prostor. Trendovi se mijenjaju, ali ono što čini kuću prijatnim mjestom ostaje isto - dobar raspored, dovoljno svjetla, funkcionalan namještaj i detalji koji imaju lični karakter.