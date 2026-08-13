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Ovih 6 detalja je vreme pregazilo: Zbog njih i sređena kuća izgleda staromodno

Ovih 6 detalja je vreme pregazilo: Zbog njih i sređena kuća izgleda staromodno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Iako su nekada bili sinonim za dobar ukus i moderan dom, ovi detalji sada čine da vaš stan izgleda staromodno.

detalji koji čine da dom izgleda staromodno Izvor: Shutterstock
  • Kuća vam je sređena, ali ne izgleda lijepo? Krivac su vjerovatno detalji u enterijeru koji su nekad bili baš moderni.
  • Nameštaj iz kompleta, teške zavese i prenatrpane police mogu da učine da i savršeno sređena kuća izgleda zastarelo.
  • Staromodni lusteri i previše ukrasa lako opterete enterijer, dok jednostavniji detalji i savremenija rasveta mogu brzo da ga osveže.

Nije potrebno da promijenite cijeli namještaj ili potrošite bogatstvo na renoviranje da bi dom izgledao savremenije. Ponekad je dovoljno ukloniti ili zamijeniti nekoliko detalja koji su nekada bili veoma popularni, ali danas prostoru daju pomalo zastario izgled.

To ne znači da treba slijepo pratiti svaki novi trend. Naprotiv, dom treba da bude prijatan i ličan, ali nekoliko sitnih promjena može napraviti ogromnu razliku u tome kako prostor izgleda.

Ako vam se čini da je kuća uredna, ali ipak nekako "iz prošlog vremena", možda je problem upravo u ovih pet detalja:

Najvažnije je ipak da ne pokušavate da svoj dom pretvorite u izložbeni prostor. Trendovi se mijenjaju, ali ono što čini kuću prijatnim mjestom ostaje isto - dobar raspored, dovoljno svjetla, funkcionalan namještaj i detalji koji imaju lični karakter.

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Tagovi

uređenje doma savjeti detalji

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