Ovaj trend je dijelom odgovor na godine savršenih enterijera sa društvenih mreža, u kojima je sve imalo svoje mjesto i nijedan predmet nije djelovao slučajno.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sve više ljudi želi dom koji govori nešto o njima - kroz knjige, uspomene, putovanja, naslijeđene predmete i sitnice koje ne moraju savršeno da se uklapaju.

Suština nije u pravom neredu, već u namjerno nesavršenom domu koji izgleda kao da se u njemu zaista živi.

Stari namještaj, polovne stvari i predmeti sa pričom postaju poželjniji od novih komada koji izgledaju kao da su izašli iz kataloga.

Godinama nam se nametala estetika domova u kojima je sve bilo savršeno: jastuci poređani kao po lenjiru, prazne radne površine, uredne police i svaki predmet pažljivo odabran da se uklopi sa ostatkom enterijera. Sada se trend okreće u sasvim drugom pravcu.

Sve je popularniji izgled doma koji djeluje pomalo nesređeno, spontano i kao da se u njemu zaista živi. Na stolu ostaju knjige i časopisi, ćebe je prebačeno preko stolice, nakit stoji na komodi, a šolje i čaše ne moraju da budu dio istog seta.

Ovaj trend se ponekad naziva "estetikom siromaštva", iako naziv ne treba shvatiti doslovno. Ne radi se o tome da dom treba da izgleda zapušteno ili jeftino, već o odbacivanju ideje da enterijer mora da bude savršeno sređen i da svaki detalj mora da izgleda skupo.

Zbogom izgledu kao iz kataloga

Suština ovog izgleda je u tome da prostor ostavi utisak autentičnosti. Umjesto da se sve sklanja čim se upotrebi, pojedini predmeti ostaju tamo gdje ih zaista koristimo.

Vidi opis Zaboravite savršenstvo, dom više ne treba da izgleda skupo: "Siromašni šik" ruši sve trendove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 9 / 9 AD

Knjiga na stoliću, nekoliko časopisa pored kreveta, vaza koja nije savršeno centrirana, stolica preko koje je prebačen džemper ili činija sa voćem na kuhinjskom stolu stvaraju utisak doma u kojem se odvija svakodnevni život.

Upravo je to suprotno od enterijera koji izgleda kao hotelska soba ili savršeno stilizovana fotografija za društvene mreže.

Nered je dozvoljen, ali nije slučajan

Najzanimljivije je što ovaj izgled zapravo nije tako spontan kao što djeluje. Da bi prostor izgledao prijatno, a ne samo neuredno, potrebno je pronaći ravnotežu. Nekoliko predmeta koji su ostavljeni "slučajno" može da izgleda odlično, dok previše stvari na jednom mjestu stvara pravi haos.

Izvor: Shutterstock

Zato se u ovakvim enterijerima često kombinuju različite teksture, materijali i stilovi, ali postoji određena vizuelna povezanost. Stari drveni sto može da stoji uz modernu stolicu, polovna vaza pored savremene lampe, a ćebe sa putovanja preko sofe neutralnih tonova. Cilj nije savršenstvo, već osjećaj da je prostor nastajao vremenom.

Stare stvari ponovo postaju poželjne

Još jedan važan dio ovog trenda jeste ljubav prema polovnom i naslijeđenom nameštaju. Komoda sa buvljaka, stara fotelja, ogledalo koje je pripadalo baki, keramika kupljena na putovanju ili gomila knjiga koje nisu odabrane zbog boje korica – sve to prostoru daje ono što potpuno nov enterijer često nema: priču.

Umjesto da kupimo deset novih ukrasa koji će savršeno odgovarati jednom stilu, ideja je da u domu ostavimo predmete koji nešto znače. Takav prostor postaje svojevrsna biografija osobe koja u njemu živi.

Zašto se ljudi zasitili savršenstva?

Možda nije slučajno što se ovaj trend pojavio poslije godina dominacije minimalističkih i savršeno organizovanih enterijera.

Vidi opis Zaboravite savršenstvo, dom više ne treba da izgleda skupo: "Siromašni šik" ruši sve trendove pretrpana dnevna soba Dnevna soba Nameštaj u dnevnoj sobi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Društvene mreže su dugo promovisale domove u kojima nema viška stvari, na radnoj površini nema ničega osim jedne vaze, a krevet izgleda kao da niko nikada nije spavao u njemu. Takvi prostori jesu lijepi na fotografiji, ali mogu ostaviti utisak da u njima nema života.

Zato se danas sve više cijeni ono što izgleda lično, korišćeno i stvarno. Dom ne mora da bude savršen da bi bio lijep - naprotiv, male nesavršenosti često su ono što mu daje karakter.

Kako da uvedete ovaj trend bez pravljenja haosa?

Ne morate da preuredite cijeli stan. Dovoljno je da počnete od nekoliko detalja. Ostavite omiljene knjige na stolu umjesto da ih sklonite na policu, izložite nekoliko predmeta koje ste donijeli sa putovanja, kombinujte stariji komad namještaja sa modernim i dozvolite različitim teksturama da se međusobno preklapaju.

U galeriji pogledajte kako memento zamjenjuje popularni galerijski zid u domu:

Ne pokušavajte da sve bude iz istog seta i nemojte svaki predmet birati samo zato što se savršeno uklapa sa bojom zida. Najvažnije je da prostor i dalje bude uredan i funkcionalan, ali da ne izgleda kao da ga niko ne koristi.

Jer upravo tu leži suština novog trenda: najlepši dom više nije onaj koji izgleda savršeno, već onaj u kojem se vidi da neko zaista živi.